Bivši igrači Zvezde i Partizana predvode Poljsku na Eurobasketu: Mogu li do nove senzacije?

Bivši igrači Zvezde i Partizana predvode Poljsku na Eurobasketu: Mogu li do nove senzacije?

Autor Dragan Šutvić
0

Igor Miličić objavio konačan spisak Poljske za Eurobasket 2025.

Sastav Poljske za Eurobasket 2025 Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Košarkaška reprezentacija Poljske objavila je konačan spisak za Eurobasket 2025. Izabranici Igora Miličića su upravo na prošloj evropskoj smotri 2022. godine bili jedno od iznenađenja šampionata kada su u četvrtfinalu eliminisali selekciju Slovenije, a potom u polufinalu zaustavljeni od Francuza. U borbi za treće mjesto ih je nadigrala Njemačka, ali je i polufinale bilo ogroman uspjeh za tadašnji tim.

Ovog puta Poljke će predvoditi nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Džordan Lojd kao naturalizovani igrač. Tu je i bivši košarkaš Partizana Mateuš Ponitka koji je upravo partijama u dresu Poljske skrenuo pažnju na sebe i izborio poziv Željka Obradovića. Tu je i dobro poznato ime Aleksander Balcerovski koji igra za Unikahu.

Selektor Igor Miličić se ovog puta odlučio za sljedećih 12 igrača: Aleksander Balcerovski, Aleksander Džijeva, Tomaš Gjelo, Kamil Lačinski, Džordan Lojd, Mihal Mihalak, Dominik Olejničak, Andžej Pluta, Mateuš Ponitka, Mihal Sokolovski, Šimon Zapala, Pšemislav Žolnjerevič.

Potencijalna iznenađenja na Eurobasketu?

FIBA je na tu listu svrstala Poljsku, Veliku Britaniju, Portugal, Stoniju, Finsku, Izrael, Kipar, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Utisak je da bi Poljaci mogli da naprave solidan rezultat u grupi D gde se još nalaze Francuska, Slovenija, Izrael, Belgija i Island. Biće to zanimljiva borba za putnike u narednu fazu, dok su "trikolori" glavni favoriti i ne bi trebalo da imaju većih problema.

