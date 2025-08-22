Desetkovani Grci srušili Italijane, revanš za pet dana: Fontekio raspucan, Adetokunbo odmarao

Isti rivali će odmjeriti snage na startu Evropskog prvenstva u okviru grupe C.

Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Grčke osvojila je prijateljski Akropolis kup pred Eurobasket, pošto je savladala selekciju Italije poslije preokreta sa 76:74. U sastavu Vasilisa Spanulisa nije bilo prve zvijezde Janisa Adetokunba, kao ni Kostasa Slukasa i Dinosa Mitoglua.

Imali su "azuri" maksimalnih +12 početkom treće deonice, ali "heleni" stižu do preokreta u finišu tog perioda i uspijevaju da sačuvaju prednost do kraja. Izabranici Đanmarka Poceka su propustili šansu na minut i po do kraja da obezbijede makar produžetke, ali nisu mogli da pronađu šut za tri poena u odsudnim momentima.

Tajler Dorsi je bio najefikasniji sa 14 poena, Papanikolau je dodao 11, dok su Toliopulos i Kalaicakis postigli po 10. Kod Italije se istakao Simone Fontekio sa 18 poena i šest skokova, pogodivši četiri od sedam trojki, ali ne i onu ključnu u finišu.

Isti rivali odmjeriće snage na startu grupne faze Evropskog prvenstva u Limasolu, a u grupi C nalaze se još Španija, Gruzija, Kipar i Bosna i Hercegovina.

