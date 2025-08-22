logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crna Gora vodi 5 debitanata na Eurobasket 2025: Nikola Vučević se oprašta kao najveća zvijezda

Crna Gora vodi 5 debitanata na Eurobasket 2025: Nikola Vučević se oprašta kao najveća zvijezda

Autor Dragan Šutvić
0

Zanimljiv spisak košarkaša koji će predstavljati Crnu Goru na Eurobasketu 2025.

Crna Gora spisak Eurobasket 2025 Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović saopštio je konačan spisak igrača na koje računa za Evropsko prvenstvo čiju će grupnu fazu njegov tim igrati u Finskoj. Ubjedljivo najveća zvijezda je Nikola Vučević, koji bi na ovom takmičenju mogao da se oprosti od nacionalnog tima.

Pored iskusnog centra Čikago Bulsa u crnogorskoj ekipi ima još nekoliko dobro poznatih lica kako ljubiteljima košarke u Srbiji. Bivši košarkaš Partizana Đorđije Jovanović u grupi je od petorice igrača koji će debitovati na velikim takmičenjima, dok će šansu za dokazivanje imati i nekadašnji centar Crvene zvezde Marko Simonović.

Spisak reprezentacije Crne Gore: Kajl Olmen (Turk Telekom), Igor Drobnjak (Spartak), Vladimir Mihailović (Zadar), Balša Živanović (SC Derbi), Zoran Vučeljić (Studentski centar), Đorđije Jovanović (Budućnost), Andrija Slavković (Budućnost), Emir Hadžibegović (Studentski centar), Bojan Tomašević (bez kluba), Marko Simonović (Turk Telekom), Zoran Nikolić (bez kluba) i Nikola Vučević (Čikago).

Jasno je da ovo nije ni blizu najjači sastav koji su Crnogorci mogli da okupe za Eurobasket 2025. Od ranije se znalo da dio tima neće biti Bojan Dubljević, Nikola Ivanovića, Petar Popović, Nemanja Radović, Dino Radončić, Luka Bogavac, David Mirković i Andrija Grbović. Praktično, cijeli jedan tim sjajnih igrača ovog ljeta propustiće obaveze u nacionalnom timu - iz različitih razloga.

Košarkaši Crne Gore nalaze se u grupi B na Evropskom prvenstvu i svoje mečeve igraće u finskom Tampereu. Njihovi protivnici biće selekcije Finske, Nemačke, Litvanije, Švedske i Velike Britanije. Čini se da su Nijemci, Litvanci i Finci kandidati za prva tri mjesta u grupi, a da će se za četvrto boriti preostale ekipe.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Crna Gora Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC