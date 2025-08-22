Crna Gora vodi 5 debitanata na Eurobasket 2025: Nikola Vučević se oprašta kao najveća zvijezda

Zanimljiv spisak košarkaša koji će predstavljati Crnu Goru na Eurobasketu 2025.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović saopštio je konačan spisak igrača na koje računa za Evropsko prvenstvo čiju će grupnu fazu njegov tim igrati u Finskoj. Ubjedljivo najveća zvijezda je Nikola Vučević, koji bi na ovom takmičenju mogao da se oprosti od nacionalnog tima.

Pored iskusnog centra Čikago Bulsa u crnogorskoj ekipi ima još nekoliko dobro poznatih lica kako ljubiteljima košarke u Srbiji. Bivši košarkaš Partizana Đorđije Jovanović u grupi je od petorice igrača koji će debitovati na velikim takmičenjima, dok će šansu za dokazivanje imati i nekadašnji centar Crvene zvezde Marko Simonović.

Spisak reprezentacije Crne Gore: Kajl Olmen (Turk Telekom), Igor Drobnjak (Spartak), Vladimir Mihailović (Zadar), Balša Živanović (SC Derbi), Zoran Vučeljić (Studentski centar), Đorđije Jovanović (Budućnost), Andrija Slavković (Budućnost), Emir Hadžibegović (Studentski centar), Bojan Tomašević (bez kluba), Marko Simonović (Turk Telekom), Zoran Nikolić (bez kluba) i Nikola Vučević (Čikago).

Jasno je da ovo nije ni blizu najjači sastav koji su Crnogorci mogli da okupe za Eurobasket 2025. Od ranije se znalo da dio tima neće biti Bojan Dubljević, Nikola Ivanovića, Petar Popović, Nemanja Radović, Dino Radončić, Luka Bogavac, David Mirković i Andrija Grbović. Praktično, cijeli jedan tim sjajnih igrača ovog ljeta propustiće obaveze u nacionalnom timu - iz različitih razloga.

Košarkaši Crne Gore nalaze se u grupi B na Evropskom prvenstvu i svoje mečeve igraće u finskom Tampereu. Njihovi protivnici biće selekcije Finske, Nemačke, Litvanije, Švedske i Velike Britanije. Čini se da su Nijemci, Litvanci i Finci kandidati za prva tri mjesta u grupi, a da će se za četvrto boriti preostale ekipe.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!