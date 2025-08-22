logo
Rival Srbije kiksnuo pred Eurobasket : Pešićevi "orlovi" moraju da obrate pažnju na jednog igrača

Autor Dragan Šutvić
0

Selekcija Estonije poražena u generalnoj probi pred Eurobasket i okršaj sa Srbijom.

Estonija izgubila od Velike Britanije pred Eurobasket Izvor: Tairo Lutter / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Estonije poražena je u generalnoj probi pred Eurobasket 2025 od selekcije Velike Britanije rezultatom 72:62. Tako rival Srbije stiže na evropsku smotru sa skorom 3:2 u pripremnom periodu.

Iako su uspjeli da ostvare pobjede protiv Gruzije, Švedske i Izraela, Britanci su vodili praktično tokom cijelog meča i na kraju zasluženo slavili. Nema sumnje da su Estonci uzdrmani neigranjem Majka Kotsara koji je i definitivno otpao sa spiska putnika za Evropsko prvenstvo.

Kod Britanaca je najefikasniji bio Akvasi Jebo sa 18 poena, devet skokova i pet asistencija, pratio ga je Luk Nelson sa 13 poena, tri skoka i dvije asistencije, dok je Majls Heson dodao 11 poena i pet skokova.

U redovima Estonije se istakao Matijas Tas sa 15 poena i 12 skokova, a pratio ga je Henri Drel sa 13 poena i šest skokova.

Srbija i Estonija odmjeriće snage već prvog dana Evropskog prvenstva, 27. avgusta od 20.15, a u grupi A se nalaze još Portugalija, Letonija, Češka i Turska.

