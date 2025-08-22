Rival Srbije dolazi "osakaćen" na Eurobasketu: Dva najbolja igrača ne mogu, jedini adut im NBA as

Češka je ostala bez Jana Veselog i Tomaša Satoranskog, pa je jedino ozbiljno ime u timu ostao Vit Krejči.

Potpuno desetkovana dolazi Češka na Eurobasket. Nakon što je odavno poznato da njihov najbolji košarkaš Jan Veseli neće igrati na takmičenju u Letoniji, sada je nastup morao da otkaže i Tomas Satoranski. Iskusni plej je zbog povrede morao da se oprosti od nastupa u Letoniji.

Samo nekoliko dana pred početak takmičenja na kome Česi igraju u grupi sa Srbijom Satoranski se javno oglasio i istakao da ipak neće moći da bude lider tima, tako da poslije ova dva otkaza jedino veliko ime u ekipi ostaje Vit Krejči, košarkaš Atlante.

"Morao sam da donesem jako tešku odluku danas. Oni koji me znaju znaju koliko mi znači igranje za reprezentaciju i koliko sam želio da igram na svom petom Eurobasketu u nacionalom dresu. Ipak zbog mog trenutnog zdravstvenog stanja ne mogu da pomognem onako kako se od mene očekuje. Zato moram da se izvinim i povučem. Jednostavno rečeno leđa me sprečavaju. Prije ljeta nisam znao da će ovo biti moj "posljednji ples" sa reprezentacijom ali sada sam siguran da želim da kažem zbogom na terenu. Vgerujem da ćemo se uskoro vidjeti u areni i držim palčeve iz daleka da momci u Rigi naprave dobar rezultat", istakao je Satoranski.

Česi igraju u grupi A u Rigi sa srpskom reprezentacijom. Prvi meč im je sa Portugalom 27. avgusta i djeluje da će to biti ključna utakmica za prolazak dalje. Zatim 29. igraju sa Turskom, dan kasnije sa Estonijom, a u septembru imajh mečeve sa Srbijom i Letonijom.

Ovo je konačni sastav Češke za Eurobasket: Ričard Balint, Jaromir Bohačik, Vojčeh Hruban, Adam Kejval, Vit Krejči, Martin Križ, Petr Krivanek, Tomaš Kižlink, Martin Peterka, Ondrej Sehnal, Martin Svoboda, Jak Židek.

