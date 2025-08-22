NBA šampion i 11 anonimusa napadaju Srbiju: Oni su najveća misterija Eurobasketa 2025

Pored NBA šampiona Nimijasa Kede, u dresu Portugala igra 11 nepoznatih košarkaša i oni ne bi trebalo da zaprijete Srbiji.

Košarkaši Srbije će u grupnoj fazi Evropskog prvenstva igrati protiv Letonije, Turske, Češke, Estonije i Portugala, tima koji je možda i najveća enigma pred start takmičenja. Ne očekuje se da Portugalci naprave senzaciju i iznenade Srbiju, ali ih treba upoznati prije nego što protiv njih odigramo meč na Eurobasketu 2025.

Selektor Portugala Mario Gomez i njegovi pomoćnici Nuno Tavareš i Serhio Ramos - a sva trojica imaju daleko poznatije imenjake u fudbalskom svijetu - izabrali su tim koji vode na Evropsko prvenstvo. Najveća zvijezda i jedini igrač poznat širokom auditorijumu je NBA košarkaš Nimijas Keda, trenutno igrač Boston Seltiksa.

Pored njega će igrati košarkaši koje ne poznaju ni oni zagriženi ljubitelji košarke u Srbiji, jer im je karijera ograničena na najbolje portugalske i osrednje španske timove. Na spisku se nalaze: Diogo Brito (Obradoiro, Španija), Vladislav Voitso (Estela, Španija), Travante Vilijams (Oradea, Rumunija), Diogo Ventura (Sporting, Portugal), Migel Keiroš (Porto, Portugal), Digoo Gameiro (Benfika, Portugal), Francisko Amarante (Ovijedo, Španija), Nuno Sa (Galomar, Španija), Rafael Lisboa (Ourense, Španija), Kandido Sa (Kaseres, Španija), Daniel Relvao (Benfika).

Jasno je da će sve u ovom timu biti podređeno Kedi, košarkašu koji je kao 39. pik stigao u NBA ligu 2021. godine. On je prvo obukao dres Sakramenta, a zatim Bostona, sa kojim je bio i šampion prošle sezone. Sada se od njega očekuje da bude predvodnik cijele generacije portugalskih košarkaša, a vidjećemo koliko je snažni centar dorastao tom zadatku.

Teško je očekivati da će Portugalci proći grupu u kojoj prije početka turnira važe za autsajdere, ali nadu im niko ne može uskratiti. Takmičenje počinju protiv Češke, a zatim u drugom kolu (29. avgusta) igraju protiv Srbije, koja je prvi favorit za zlato. Do kraja grupne faze čekaju ih mečevi protiv turske, Letonije i Estonije.

