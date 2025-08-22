logo
Protivnik Srbije ostao bez najboljeg igrača za Eurobasket

Protivnik Srbije ostao bez najboljeg igrača za Eurobasket

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Prva zvijezda tima Estonije za predstojeće Evropsko prvenstvo, Majk Kotsar, neće igrati.

majk kotsar ne igra za estoniju na eurobasketu 2025 Izvor: Ken Asakura / AFLO / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije takmičenje na Evropskom prvenstvu u Letoniji počinje utakmicom protiv Estonije i biće ubjedljivi favorit na tom meču. Iako je kvalitet igračkog kadra na strani Srbije, Estonci su lošu vijest dobili i pred sam početak turnira - njihov najbolji igrač Majk Kotsar neće moći da nastupi u dresu sa državnim grbom!

Kotsar je imao veliku želju da igra na Eurobasketu 2025, čak je i nedavno izjavio kako je sa njegovom povredom sve u redu, ali to nije tačno. Rezultati magnetne rezonance pokazali su da nije spreman za izazove u državnom timu, što znači da će Estonija bez svog najboljeg košarkaša pokušati da napravi dobar rezultat.

"Iako sam silno želio da igram na Eurobasketu i nosim dres Estonije, to neće biti moguće u ovom trenutku. Reprezentaciji želim mnogo sreće u Rigi i vjerujem da su spremni da ispune zacrtane ciljeve", izjavio je Majk Kotsar. On je trenutno član Jokohame u Japanu, a evropskoj publici najpoznatiji je iz dresa Baskonije sa kojom je dvije godine igrao Evroligu.

O izostanku centar oglasio se i selektor Heiko Ranula: "Naravno, žao nam je što je Kocar povrijeđen i što neće moći da igra za reprezentaciju. On je važan i na terenu i van njega. Ipak, vjerujem da imamo sve što je potrebno da se u pravom svijetlu pokažemo u Rigi".

Srbija i Estonija igraju 27. avgusta od 20:15 po našem vremenu, a srpski nacionalni tim ogroman je favorit za pobjedu na tom meču. U grupi A se nalaze još i timovi Letonije, Portugala, Češke i Turske, protiv kojih će Estonci tražiti pobjede neophodne za drugu fazu turnira.

(MONDO)

