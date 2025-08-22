"Rodio sam se u Sloveniji, ali sam Srbin": Pravdao se cijeloj naciji, a donio joj zlato s Eurobasketa

Kada je Goran Dragić rekao da je "rođen u Sloveniji, ali je Srbin" nije se to baš svima svidjelo.

Izvor: SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Goran Dragić je rođen u Ljubljani 1986. godine od oca Marinka koji je Srbin iz Zvornika i majke Mojce koja je Slovenka. Zajedno sa bratom Zoranom godinama je igrao za selekciju Slovenije, a njegova izjava da je "i Srbin i Slovenac" digla je buru u komšiluku.

Morao je da gostuje u jednoj TV emisiji kako bi objasnio o čemu se radi i istakao je da mu nije jasno šta nekima smeta.

"Ja sam se rodio u Sloveniji, ali ja sam Srbin", rekao je zapravo Dragić. Voditeljka "N1" je komentarisala da tu nema ništa kontradiktorno, a nekadašnji NBA bek je mogao samo da se složi sa tim.

"Ni meni (se ne čini da je kontradiktorno, prim. aut.). To ne znači da mi se sada Srbija odjednom sviđa i da ću da igram za Srbiju. Ne, moja država je Slovenija, ja sam tu odrastao i Slovenija mi je sve dala", rekao je jedan od najboljih slovenačkih košarkaša ikada.

Srbiji oteo zlato, pa dobijao poruke

Sa selekcijom Slovenije Goran Dragić ima dva zlata, prvo na U20 prvenstvu Evrope u Brnu 2004. godine kao i zlato sa seniorima 2017. u Turskoj. Tada je Slovenija u finalu dobila Srbiju, a gostujući u podkastu Majami Hita sa Nikolom Jovićem prisjetio se toga Dragić. Kaže da mu je tatina porodica prijetila zbog te pobjede.

"Ha-ha, to je bilo ipak prije tvog vremena. Kad smo vas pobijedili dobio sam puno poruka od moje porodice. Od ove sa tatine strane pošto sam po njegovoj lozi Srbin. Prijetili su mi, što sam to uradio, ali na kraju krajeva to je život", rekao je Goran Dragić.

Slovenija je savladala Srbiju 93:85, a Goran Dragić je sa 35 poena, 7 skokova i 3 asistencije bio apsolutno prvi igrač tog meča. Donio je zlato svom timu, a na kraju je izabran u idealnu petorku turira zajedno sa Aleksejom Švedom, Bogdanom Bogdanovićem, Pauom Gasolom i Lukom Dončićem, a izabran je i za najboljeg igrača Eurobasketa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!