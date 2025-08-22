Momak sa Kosova adut Finske na Eurobasketu!

Eđon Mađuni će igrati svoj drugi Eurobasket u dresu Finske. Prošli put je bio u grupi sa Srbijom, ovoga puta ipak neće igrati sa "orlovima" u prvoj fazi.

Zbog velikih migracija u bogatije zemlje kapitalističkog centra na zapadu i sjeveru Evrope mnogo će na Eurobasketu biti igrača sa ovih prostora. Jedan od njih ie i Edon Mađuni, plejmejker porijeklom sa Kosova i Metohije koji će nastupati za Finsku.

Njega smo prvi put upoznali u meču kvalifikacija za Eurobasket 2022. kada je dao 15 poena protiv srpskih "orlova", a zatim je na samom takmičenju opet imao priliku da igra protiv Srbije. Na tom meču je Srbija pobijedila 100:70, a pred duel je za MONDO pričao Mađuni.

"Igrali smo našu igru danas i izašli smo sa drugim mentalitetom u odnosu na meč sa Izraelom. Biće teško protiv Srbije, ali imamo dan da se spremimo i pokušaćemo da pobedimo", rekao je nasmijani Mađuni poslije pobjede nad Izraelom u kome je i tada igrao igrač porijeklom sa Kosova i Metohije Deni Avdija.

Sport je jedno, politika drugo

Edon je rođen 1998. godine u Finskoj, ali je njegov otac Besim bio vrlo usphešan košarkaš u bivšoj Jugoslaviji. Igrao je za Prištinu, a kasnije je bio košarkaški trener. Kada smo ga pitali da li će protiv Srbije imati motiv više, rekao je da je sport jedna, a politika druga stvar.

"Politika je politika, a sport je sport. Uvijek je poseban osjećaj igrati protiv Srbije. Pričao mi je otac o Jugoslaviji, često pričamo o balkanskoj košarci...", rekao nam je Mađuni. Protiv Srbije je odigrao solidan meč sa 10 poena i 3 asistencije.

Stalno viče 'ajde, 'ajde

Još jedan adut Finske na ovom Eurobasketu je Sasu Salin. Igrao je dugo na ovim prostorima u ABA ligi, a kada smo ga pitali u Pragu za Mađunija otkrio je da zna pomalo i srpskog.

"Možete da vidite da ima karakter, ima balkanske korijene, možete da vidite to i u svlačionici i na terenu. Voli ovakve momente, ima veliku hrabrost. U svlačionici ne priča na finskom, viče 'Ajde, ajde' na srpskom. Dobar je momak, mnogo nam pomaže. Mora da preuzme odgovornost kao naš glavni plejmejker i to i radi", rekao je Salin.

Ko igra za Finsku?

Sastav Finske za Eurobasket: Džejkob Grandison, Andre Gustavson, Mikael Jantunen, Miro Litl, Aleksandaer Madsen, Lauri Markanen, Edon Mađuni, Mika Murinen, Oliver Nkamhua, Sasu Salin, Ilari Sapala, Elijas Valtonen.

Sa kim igra Finska na Eurobasketu?

Finci igraju u Grupi B na domaćem terenu u "Nokija Areni" u Tampereu. Prvi meč igraju sa Švedskom, zatim sa Velikom Britanijom, onda sa Crnom Gorom i na kraju sa Litvanijom i Njemačkom. U nokaut fazi se njihova grupa ukršta sa grupom u kojoj je Srbija.

