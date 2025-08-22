Novak Đoković digao buru pred US Open: Opet isto - kolege ga razočarale, on javno istupio

Srpski teniser govorio je o velikim problemima na ATP turu koji za sada izgledaju nerješivo.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u prvom kolu US Opena igra protiv 48. tenisera svijeta Amerikanaca Lernera Tiena, a meč je na programu od 1 čas u noći između nedjelje i ponedjeljka po našem vremenu.

Srpski as se po prvi put obratio javnosti iz Njujorka, a duel sa devetnaestogodišnjim Amerikancem će mu biti prvi još od polufinala Vimbldona gdje je poražen od Janika Sinera. Vlasnik 24 grend slem titule propustio je Masterse u Torontu i Sinsinatiju, a sada je otkrio pravi razlog za to. Đoković je jasno rekao svoj stav da nije zadovoljan što mastersi sve duže traju i da mu raspored na ATP turu ne ide u prilog u ovoj fazi karijere.

"Nisam imao zvaničnih mečeva, u tom smislu ‘hladan’ jeste pravi izraz, ali mnogo sam trenirao u posljednje tri-četiri nedjelje. Želio sam da provedem više vremena s porodicom, to je razlog što nisam igrao, mislim da sam zaslužio i zaradio to pravo da biram gdje ću da igram. Da budem iskren, mastersi od dvije nedjelje su mi predugi, ne uživam u njima. Volio bih više da igram, ali sada imamo nezvaničnih 12 slemova godišnje. Deset mastersa koji traju skoro po dvije nedjelje. Ne može to da mi bude prioritet jer više ne mislim o rangu, bodovima, već o slemovima i o tome gdje pronalazim motivaciju i radost, gdje želim da budem najbolji, a to su slemovi", rekao je Đoković.

Kaže da nije siguran da će doći do dogovora sa ATP-jem i da je očekivao da se njegove kolege više založe u zajedničkoj borbi.

"Ugovori su čvrsti, na 30 godina, ne vidim način da se vrati na staro od jedne nedjelje. Jedino ako se mastersi ujedine i ATP podrži, u šta sumnjam. Ne znam kako razmišljaju, ali većina vrhunskih igrača ne voli masterse od dvije nedjelje. Podržavam igrače, ali kada je trebalo da budu aktivni, kada su se odvijali pregovori, oni nisu dovoljno učestvovali dovoljno. To je priča koja se ponavlja, kažu šta misle, ali kada treba da ulože vrijeme i energiju u sastanke i razgovore… Znam da jeste naporno, ali neophodno je, jer radiš nešto i za sebe i za buduće generacije, doprinosiš boljitku. Ne znam, vidjećemo šta će se desiti, ali sumnjam da će se išta dogoditi u doglednoj budućnosti", rekao je Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!