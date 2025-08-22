Rodik gledao trening Đoković - Zverev i primijetio što niko nije: "Vidio sam kako ga je dva puta slomio"

I mada ima 38 godina Novak Đoković ne odustaje, a to je primijetio i Endi Rodik. Bivši teniser istakao je da Srbin nijedan udarac najboljeg ikada ne izgleda panično.

Izvor: EPA/NEIL HALL, Screenshot/YouTube/@ServedPodcast

Novak Đoković učestvuje na US openu, a to će značiti izlazak na poslednji grend slem, što je ujedno još jedna šansa da najbolji svih vremena osvoji čuvenu 25. titulu sa velikog turnira. I možda ima 38 godina, ali dosad je uspio da stigne do tri polufinala, a ono što je najvažnije istakao je i bivši teniser Endi Rodik - i tokom mečeva i na treninzima ne može se primijetiti da su "udarci Novaka Đokovića panični".

Đoković će se u prvom kolu sastati sa Amerikancem Lernerom Tijenom, trenutno 48. reketom sveta. Biće to prva prepreka na putu ka rekordnom broju titula i mada mnogi sumnjaju u uspjeh Srbina, Endi Rodik ističe drugu stranu medalje. Tri polufinala na velikim turnirima nisu slučajnost, na Australijan openu predao je meč Saši Zverevu, dok ga je Janik Siner pobijedio na Rolan Garosu i Vimbldonu.

Zbog toga je prilika na US openu važna, svakako ne posljednja, ali mnogi bi željeli da Srbina ponovo vide kao šampiona. Ono što je pokazao na treningu protiv Saše Zvereva, a pred američki turnir bio je veoma zadovoljavajuće, tvrdi Rodik. Primijetio je bivši teniser nešto veoma važno kad je olimpijski šampion u pitanju i nije strahovao da to kaže naglas.

Šta je rekao Endi Rodik o Novaku Đokoviću?

Rodik je bio iskren kad je Novak u pitanju. "Novak Đoković - ove godine igra tenis - stigao je do tri polufinala na grend slem turnirima sa 38 godina. Nevjerovatno je", rekao je Rodik, s obzirom na to da je Đoković jedini teniser koji u poznim igračkim godinama i dalje može da napravi rezultat vredan pažnje.

"Posmatrao sam ga neposredno prije nego što smo došli do ove faze i čak ni na treningu, nikada nijedan udarac ne djeluje panično. Uvijek je pod kontrolom."

"Nije igrao od Vimbldona i trenirao je sa Sašom (Zverev). Vidio sam kako ga je dva puta slomio na treningu. Prosto je nevjerovatno šta još radi i ako ga bilo koji novinar pita kada će se penzionisati, trebalo bi samo da kaže kada više ne bude jedan od najboljih igrača na svetu i da sebi poštedi to pitanje iznova i iznova", reako je Rodik.

Da li Novak Đoković može da osvoji US open?

Đoković je na prethodnim turnirima pokazao da je svakako teniser kojeg nikada ne smiju otpisati. Najbolji svih vremena možda nije trenirao od Vimbldona, ali bilo je jasno da Srbin štedi snagu za predstojeće zadatke. U Njujork se vratio svjež i spreman da ponovo da maksimum, ali svakako neće biti lako, dokle god Karlos Alkaraz i Janik Siner gospodare teniskom scenom.

Ono što bi Novaku moglo da otvori put je i neizvjesna igra Janika Sinera kojeg muče povrede, ali prethodno bi morao da stigne do polufinala u kojem bi mogao da sastane sa Alkarazom. Forma Španca je sve bolja od turnira, do turnira, a nema sumnje da će i na skupu u Njujorku pokazati da mu poraz od Sinera na Vimbldonu nije tako teško pao.

Ipak, posljednji veliki turnir na kojem je Novak slavio bio je upravo US open koji je osvojio 2023, kad je u finalu bio bolji od Danila Medvedeva i bilo bi lijepo da se suša trofeja sa grend slema prekine baš sada!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!