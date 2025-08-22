logo
Čitaoci reporteri

Velika čast za Novaka Đokovića u SAD: Bacio lopticu na bejzbol meču

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski teniser Novak Đoković bacio lopticu na bejzbol meču Njujork Jenkija i Boston Red Soksa.

novak djokovic bacio lopticu na bejzbol mecu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković još od 2005. godine dolazi na US Open, pamtimo dobro i zvižduke koje je dobijao u Njujorku, suspenziju, zabranu dolaska, ali u posljednjih nekoliko sezona sve se promijenilo... Od onog čuvenog poraza u finalu 2021. godine, kada je Nole propustio šansu da osvoji kalendarski grend slem, kao da su i u Americi omekšali, tako da su ga ovog puta pozvali i na najveći mogući sportski događaj za njih.

Tako je Novak Đoković bacio lopticu uoči derbija bejzbol timova Njujork Jenkija i Boston Red Soksa, što je sigurno najveća moguća čast koja može da se ukaže na sportskim igralištima u SAD. Pogledajte kako je to izgledalo:

Tako je Đoković upisao bejzbol kao još jedan od sportova u kojima se oprobao, ali čini mu se da mu ide mnogo teže od nekih drugih. Kada je vidio da ne ide, našalio se da će reketom da "ispali" lopticu, a publika ga je pozdravila aplauzima, kako i treba i kako je oduvijek trebalo da bude.


Evo i kako je "predlagao" da se bejzbol igra s reketom:


Kad će Novak Đoković igrati na US Openu?

Izvor: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković saznao je u četvrtak kako će izgledati njegov žrijeb na US Openu, i neće biti nimalo lak, dok su takođe organizatori saopštili da u noći između nedjelje i ponedeljka počinje učešće u 1. kolu protiv Lernera Tijena.

Prvi meč biće na programu od 01.00 ujutru.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:06
Novak Đoković peva kosi tata kosim ja
Izvor: X/Wolfy
Izvor: X/Wolfy

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković bejzbol Tenis US open

