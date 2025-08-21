Novak Đoković dobio paklen žrijeb na US openu: Konačno izbjegao Sinera, evo ko mu stoji na putu ka tituli

Novak Đoković imaće težak žrijeb na US openu, na putu ka 25. grend slem tituli. Saznao je ko mu stoji na putu u Njujorku.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu do titule na US openu. Održan je žrijeb u Njujorku i najbolji teniser svih vremena nalazi se u istom dijelu žrijeba sa Karlosom Alkarazom. To ujedno znači da bi sa Karlosom mogao da se sastane u polufinalu i da je Italijan Janik Siner na drugoj strani "kostura".

Srpski as je i prije početka turnira znao da ga čeka težak žrijeb i da će morati dobro da se pomuči za 25. grend slem u karijeri. Pao je na sedmo mjesto na ATP listi i to je automatski sa sobom donijelo i teže rivale u "velikoj jabuci".

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (60. ATP) u prvom kolu posljednjeg grend slem turnira u sezoni US Opena igraće protiv Kanađanina Gabrijela Dijala (33. ATP).

Prvi protivnik srpskom asu je Amerikanac Lerner Tijen, a onda čeka protivnika, pošto će se sastati kvalifikanti i laki luzeri u tom meču, tako da će morati da sačeka. Rival u trećem kolu mogao bi da mu bude Aleks Mikelsen, a u osmini finala Holger Rune ili Frensis Tijafo.

Potencijalni protivnici u četvrtfinalu su mu Tejlor Fric (Amerika), Jakub Menšik (Češka), Tomas Mahač (Češka), a u polufinalu bi ga sačekao Alkaraz koji od težih rivala u svom dijelu ima Bena Šeltona, Talona Grikspora, Kaspera Ruda, Danila Medvedeva... Prvi rival Alkaraza biće Rejli Opelka koji može da bude veoma neugodan rival.

Što se druge strane žrijeba tiče, Janik Siner igraće protiv Vita Koprive (Češka) na startu turnira, a u trećem kolu mogao bi na Denisa Šapovalova (Kanada), u četvrtom na Aleksandera Bublika, a od nosilaca u tom dijelu žrijeba su još Saša Zverev, Aleks de Minor, Džek Drejper, Andrej Rubljov, Stefanos Cicipas...

Šta je Đoković radio pred US open?

Novak nije odigrao nijedan pripremni turnir za US open. Poslije Vimbldona, gdje se povrijedio na meču protiv Flavija Kobolija, riješio je da se odmori i "napuni baterije". Otkazao je učešće na turnirima u Torontu i Sinsinatiju i umjesto toga je uživao na Balkanu.

Bio je na hrvatskom primorju, pa je išao u Crnu Goru i na Žabljaku igrao fudbal sa djecom, tek nedavno je počeo da trenira. Odigrao je doduše egzibiciju u miks dublu sa Olgom Danilović u Njujorku, ali to nije bilo ni pravo zagrijavanje...