Amerikanci priznali: Novak Đoković je GOAT, Olga Danilović se nasmijala

Novak Đoković nije navikao da ga na US Openu oslovljavaju nadimkom koji treba da uvijek bude "zalijepljen" za njegovo ime. Zato se i Olga Danilović iznenadila i nasmijala kada je shvatila da je dočekao to i u Americi.

Novak Đoković je bez ikakve sumnje najbolji teniser svih vremena, ali to se uglavnom bojažljivo izgovara, valjda u strahu od reakcija navijača Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Iako je Đoković daleko ispred njih u svim najvažnijim segmentima (broj grend slem titula, mastersa, nedjelja provedenih na vrhu ATP liste, međusobnom skoru...), to do dana današnjeg ostaje "tabu" tema, međutim možda je vrijeme to da se promijeni.

Tako je spiker na US Openu prvi "probio led" na grend slemovima i Novaka Đokovića najavio je riječima kakve i zaslužuje. Kada su Đoković i njegova partnerka u dublu Olga Danilović izašli na teren, uz Noletovo ime čuli smo i "najveći svih vremena".

Odmah je to oraspoložilo i sve prisutne navijače na tribinama koji su skandirali Novaku Đokoviću koji je podigao glavu i pogledao ka tribinama. Takođe, dobro je ove riječi čula i Olga Danilović kojoj se odmah oteo osmijeh na licu, pošto je i ona naravno ponosna koliko i svi mi u Srbiji kada se Novak Đoković konačno nazove pravim imenom.

Djeluje da je to praksa koja će se nastaviti na US Openu, samo u singlu, pošto je srpski miks-dubl ispao odmah u prvom kolu od Danila Medvedeva i Mire Andrejeve.

Inače, prije ovog turnira, spiker je jedino još u Šangaju najavio Novaka Đokovića kao "najvećeg svih vremena".

Šta Đoković kaže na "GOAT" debatu?

Debata o najvećem svih vremena ("Goat") traje već godinama i ozbiljno je uzburkala tenis, ali je pomalo i dosadila svima. To je bilo možda zanimljivo kada nije bilo toliko očigledno ko je najveći među trojicom velikana, ali sada kada je jasno da je Đoković nadmašio Federera i Nadala, pomalo opterećuje.

Istovremeno, Đoković ne voli da se bavi tom temom i uglavnom bježi od nje: "Ostavljam to vama i drugima da procijene, da li zaslužujem da budem dio te diskusije. Činjenica je jedna, da nisam iz Srbije, prije mnogo godina bih bio dignut u nebesa na sportskom, internacionalnom nivou. Posebno u zapadnom svijetu. To je dio mog životnog putovanja, zahvalan sam što sam iz Srbije, daje mi snagu i vjeru i time je sve još slađe i ljepše i još više me ispunjava. Vi pišite ono što mislite...", naglasio je on.

