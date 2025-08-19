Magija Novaka Đokovića na US Opena.
Novak Đoković tek je zaigrao na US Openu, a već pokazuje magiju. Samo dan nakon što je stigao u Njujork, Novak je nastupio sa Olgom Danilović u miks-dublu i u tom meču pogodio sjajan poen.
U drugom setu meča protiv ruske kombinacije Danil Medvedev - Mira Andrejeva, Đoković je pogodio tako preciznu paralelu da je zaplesao slaveći taj poen.
Pogledajte:
Novak Djokovic with a majestic forehand winner down the line.— Danny (@DjokovicFan_)August 19, 2025
His reaction.pic.twitter.com/qidYsYRKiO
Poen tako dobar da je Novak Đoković zaplesao: Loptica prozujala kraj Medvedeva, nije je ni vidio