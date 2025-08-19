To je to vaspitanje Novaka Đokovića: Pravili zlikovca od njega, a pogledajte sad Alkaraza

Sjajno ponašanje Karlosa Alkaraza posljedica je i druženja sa Novakom Đokovićem. Pokupio je manire, naučio nešto o lijepom vaspitanju od Đokovića i kako treba se ponašati prema svom rivalu u svakom trenutku.

Izvor: Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia/ Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz osvojio je masters u Sinsinatiju za samo 23 minuta pošto mu je Janik Siner predao finale. Djelovao je Siner loše od samog početka, nije se dobro kretao, bio je blijed, tako da je poslije 5:0 na semaforu prišao Alkarazu i rekao da ne može da nastavi meč.

Zbog toga Alkaraz nije mogao pretjerano ni da se raduje, tako da je iste sekunde prišao svom rivalu i pokušao da sazna direktno od njega šta mu se dogodilo. Znao je koliko je Siner utučen zbog toga što nije mogao da ga "izazove", a Alkaraz je pokazao da je zaista vrhunski profesionalac, pošto mu je protivnik bio podjednako važan. Nudio mu je rame za plakanje i može da se kaže da je potpuni fokus prebacio na njega.

"Kao što si rekao, Janiče, ovo nije način na koji želim da pobjeđujem u mečevima, da osvojim trofej. Moram samo da kažem izvini. Znam dobro i razumijem kako se osjećaš sada. Kao što sam mnogo puta rekao, ti si zaista šampion. Siguran sam da ćeš iz ove situacije izaći još bolji, još jači", rekao je Alkaraz.

"Uvijek to uradiš. To je ono što pravi šampioni rade. Ti to zaista jesi. Izvini i vrati se jači", dodao je mladi teniser iz Španije koji je pokazao vaspitanje vrhunskog profesionalca.

Ko je tako vaspitao Karlosa Alkaraza?

Carlos Alcaraz signs the camera for Jannik Sinner after he retired from their match in the Cincinnati final:



“Sorry Jannik ☹️”pic.twitter.com/EnGGBFzAYR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 18, 2025



Sve naravno ide iz kuće, znamo da Alkaraz ima sjajnu porodicu sa kojom inače i dalje živi pod istim krovom, ali sportske manire pokupio je Novaka Đokovića. Ne samo da Alkaraz u mnogo čemu kopira Đokovića, od njega uči i poslije svakog meča koji su oni odigrali. Konkretno, ponašanje iz finala mastersa u Sinsinatiju odraz je Đokovićevog prema njemu...

Dobro se pamti polufinale Rolan Garosa 2023. godine, možda najveći meč koji je Alkaraz odigrao do tada, pa su koljena počela da mu klecalu, a mišići da se grče. Tada mu je Đoković skočio u podršku i prvi ga branio od napada.

Un campeón en la victoria y en la derrota.



Alcaraz conquista Cincinnati tras la retirada de un Sinner que perdía 0-5 y que había pasado todo el día con fiebre.



Nada de celebraciones. Así ha consolado al italiano ❤️pic.twitter.com/bIVm9zjLyc — David Orenes (@david_lrl)August 18, 2025



"Prije svega da kažem da mi je žao što se sve ovako dogodilo i što je Alkaraz imao problema sa grčevima. Znam kako je to, vidio sam koliko se mučio i želim mu da se oporavi što prije. I na mreži poslije meča sam mu rekao da je mlad i da ima vremena za njega i siguran sam da će on mnogo puta osvajati ovaj turnir. Obojica smo imali problema, nisam se ni ja osjećao fizički dobro, bio sam na limitu, gotovo isto kao i Karlos. Imali smo izjednačen drugi set, on ga je zasluženo osvojio, a onda je uslijedio taj problem i počeo je neki sasvim drugi meč. Trudio sam se da ostanem fokusiran, što nije lako u tim trenucim, ali sam uspio. Drago mi je zbog toga, srećan sam i nadam se da ću još jednom osvojiti ovaj turnir. Ostao mi je još samo jedan korak i obećavam da ću se truditi da ga napravim", kazao je Đoković.

Zašto je Đoković vaspitao generaciju tenisera?

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Jedan od razloga leži i u tome što su se prema njemu u njihovim godinama ponašali sasvim drugačije. Dobro pamti Novak da su pokušavali od njega da "naprave zlikovca", prije svih Rodžer Federer, nešto manje Endi Rodik i Rafael Nadal, tako da za razliku od nekih koji bi od toga željeli da naprave revanšizam prema mladima - imamo sasvim suprotno.

Zato smo dobili sasvim jednu novu generaciju vaspitanih tenisera koja baš u Novaku Đokoviću, i njegovom ponašanju prema rivalu, vidi uzora i nastavlja da ga prati u stopu. Recimo, ovako nešto Đoković nikad nije izjavio, a jeste Federer...

"Đoković nije teniser koji se već nije predavao, tako da je to razočaranje. Ja sam to uradio samo jednom u karijeri, Endi je totalno završio da dobije taj meč. Dođe mi da kažem da ako nisi dovoljno fit da igraš, nemoj da igraš. Da je Novak vodio vodio 2:0 u setovima, ne vjerujem da bi predao dok je gubio 4:0 u posljednjem setu (gubio je 2:1, prim, aut.). Zahvaljujući Endiju, na kraju je odustao, natjerao ga je da igra do svojih krajnjih mogućnosti. Skidam mu kapu", kazao je Rodžer Federer koji je još u nekoliko navrata znao ovako da "pecne" Đokovića, iako je u medijima imao status "gospodina".