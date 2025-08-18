"Ne, neću se tebi prvo obratiti": Siner teško podnio što ga je Alkaraz natjerao da se preda

Janik Siner teško je podnio što je predao finale mastersa u Sinsinatiju svom rivalu Karlosu Alkarazu.

Karlos Alkarazosvojio je masters u Sinsinatiju za samo 23 minuta. Niko to nije očekivao, posebno ne protiv Janika Sinera, ali najbolji teniser svijeta nije bio "sav svoj". Djelovao je blijedo, loše, tako da nije bilo preveliko iznenađenje što je Alkaraz vodio 5:0 i bio na putu da lagano dođe do osme titule na turnirima iz serije "hiljadu".

Međutim, Janik Siner nije mogao ni da ostane na nogama čitav set, tako da je predao, vjerovatno i u strahu da bi mogao još više da ugrozi svoje zdravlje pred početak US Opena.

Zbog toga mu je Karlos Alkaraz odmah bio "rame za plakanje", a iznenađujuće Janik Siner nije se prvo njemu obratio posle meča u Sinsinatiju: "Obično počinjem od protivnika, ali danas moram da počnem od vas (misli na publiku, prim. aut.). Veoma, veoma mi je žao što sam vas razočarao. Od juče se ne osjećam dobro. Mislio sam da ću se oporaviti tokom noći, ali je postalo još gore. Pokušao sam da izađem i da makar odigram meč, ali nisam mogao da izdržim više. Veoma mi je žao zbog svih vas", rekao je Italijan.

"Znam da su neki od vas možda u ponedjeljak morali da rade ili da rade nešto drugo, zato mi je jako žao", dodao je Siner koji je shvatio da ima i onih koji su kivni što nisu dobili pravi meč za uložen novac za ulaznice.

"Naravno, Karlose, čestitam ti na pobjedi. Još jedan trofej. Nije ovo način na koji si želio da pobijediš, ali nevjerovatno je kakvu sezonu igraš. Ti i cijeli tvoj tim radite sjajan posao. Samo nastavite tako. Želim ti sve najbolje na US Openu i u ostatku sezone", zaključio je najbolji teniser svijeta.

Da li Siner ostaje bez prvog mjesta?

Janik Siner mogao bi da izgubi prvo mjesto na ATP listi na US Openu. Nije više sve u njegovim rukama, pošto mu se ozbiljno primakao Karlos Alkaraz. Trenutna razlika između njih dvojice nije velika, Siner je na 11.480 bodova, a Alkaraz na 9.590. Važno je napomenuti da Alkaraz brani samo 50 bodova od prošle sezone na US Openu, a Siner titulu, dakle čitave 2.000.