logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nikada nismo vidjeli takvog tenisera kao što je Janik Siner"

"Nikada nismo vidjeli takvog tenisera kao što je Janik Siner"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Terens Atman je pričao pred polufinalni meč sa Janikom Sinerom i tom prilikom je rekao da je on najbolji kog je vidio u životu. Kao da nikada nije gledao ni Đokovića, Nadala, Federera...

atman rekao da je siner najbolji i zaboravio novaka Izvor: Tennis TV

Janik Siner igraće protiv Terensa Atmana za plasman u finale turnira u Sinsinatiju. Italijan je apsolutni favorit u meču protiv 136. igrača svijeta, a uoči tog duela Francuz je nizao hvalospjeve o prvom igraču svijeta. Išao je do te mjere da je zaboravio izgleda na Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Rafu Nadala...

Sve je počelo tako što ga je voditelj u studiju "Tennis channela" pitao da li će ga opet vidjeti na tom istom mjestu i poslije polufinalnog meča. "Vidjećemo. Ne želim da dajem prognoze", rekao je Atman.

Onda je krenuo da hvali narednog rivala i to toliko, da je razbjesnio fanove "velike trojke" na društvenim mrežama.

"Janik je najnevjerovatniji igrač kog imamo. Takvog nismo vidjeli u našim životima. Biće veoma zanimljivo vidjeti i igrati protiv nekoga kao što je on. Nekoga ko donosi toliko ludih stvari tenisu. Biće zanimljivo, novi izazov za mene. Pokušaću da uradim ono što znam. Nije važan renking, biće dobar meč. Srećan sam i ponosan što mogu da dijelim teren sa njim", zaključio je Atman.

Siner igra fantastično, ali...

Janik Siner je trenutno najbolji igrač svijeta, ne samo zato što je prvi na rang listi, već je i njegova forma i stil igre na vrhunskom nivou. Poslije tromesečne suspenzije zbog dopinga se vratio na teren još jači, ali je definitivno prerano davati ovakve izjave o Italijanu.

Prosto, Novak, Rodžer i Rafa su uradili toliko toga. Dovoljno je pogledati grend slemove. Srbin ima 24 trofeja sa najveća četiri turnira, Španac 22, Švajcarac 20. Sa druge strane Siner ima četiri, Alkaraz pet. Još su mladi i jedan i drugi, pred njima je svijetla budućnost i osvajaće još slemova, posebno zbog činjenice da nemaju pravu konkurenciju ni nekog trećeg da im parira. Bar ne u ovom momentu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:24
Novak Ðoković igra fudbal na Žabljaku
Izvor: MONDO/Privatna arhiva
Izvor: MONDO/Privatna arhiva

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC