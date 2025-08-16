"Nikada nismo vidjeli takvog tenisera kao što je Janik Siner"

Terens Atman je pričao pred polufinalni meč sa Janikom Sinerom i tom prilikom je rekao da je on najbolji kog je vidio u životu. Kao da nikada nije gledao ni Đokovića, Nadala, Federera...

Izvor: Tennis TV

Janik Siner igraće protiv Terensa Atmana za plasman u finale turnira u Sinsinatiju. Italijan je apsolutni favorit u meču protiv 136. igrača svijeta, a uoči tog duela Francuz je nizao hvalospjeve o prvom igraču svijeta. Išao je do te mjere da je zaboravio izgleda na Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Rafu Nadala...

Sve je počelo tako što ga je voditelj u studiju "Tennis channela" pitao da li će ga opet vidjeti na tom istom mjestu i poslije polufinalnog meča. "Vidjećemo. Ne želim da dajem prognoze", rekao je Atman.

Terence Atmane with some big words towards Jannik Sinner:



"Jannik is, I think, the most incredible player that we have ever seen in our lifetime.”



pic.twitter.com/avPwx4wg0q — Olly Tennis (@Olly_Tennis_)August 15, 2025

Onda je krenuo da hvali narednog rivala i to toliko, da je razbjesnio fanove "velike trojke" na društvenim mrežama.

"Janik je najnevjerovatniji igrač kog imamo. Takvog nismo vidjeli u našim životima. Biće veoma zanimljivo vidjeti i igrati protiv nekoga kao što je on. Nekoga ko donosi toliko ludih stvari tenisu. Biće zanimljivo, novi izazov za mene. Pokušaću da uradim ono što znam. Nije važan renking, biće dobar meč. Srećan sam i ponosan što mogu da dijelim teren sa njim", zaključio je Atman.

Siner igra fantastično, ali...

Janik Siner je trenutno najbolji igrač svijeta, ne samo zato što je prvi na rang listi, već je i njegova forma i stil igre na vrhunskom nivou. Poslije tromesečne suspenzije zbog dopinga se vratio na teren još jači, ali je definitivno prerano davati ovakve izjave o Italijanu.

Prosto, Novak, Rodžer i Rafa su uradili toliko toga. Dovoljno je pogledati grend slemove. Srbin ima 24 trofeja sa najveća četiri turnira, Španac 22, Švajcarac 20. Sa druge strane Siner ima četiri, Alkaraz pet. Još su mladi i jedan i drugi, pred njima je svijetla budućnost i osvajaće još slemova, posebno zbog činjenice da nemaju pravu konkurenciju ni nekog trećeg da im parira. Bar ne u ovom momentu.

