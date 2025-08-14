logo
Karlos Alkaraz se svađao sa sudijom u Sinsinatiju: "Ti si kriv, a ja ću morati da platim za ovo"

Karlos Alkaraz se svađao sa sudijom u Sinsinatiju: "Ti si kriv, a ja ću morati da platim za ovo"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Karlos Alkaraz iznervirao se na turniru u Sinsinatiju i raspravljao se sa sudijom Gregom Alensvortom. Sve to zbog pravila o sponzorima.

karlos alkaraz se svadjao sa sudijom u sinsinatiju Izvor: Printscreen/X/stcrnights

Karlos Alkaraz je bez većih problema prošao u četvrtfinale turnira u Sinsinatiju. Pobijedio je Italijana Luku Nardija (6:1, 6:4). Više problema zadao mu je Hamad Međedović nego on. Ali, taj meč obilježila je svađa Španca sa sudijom Gregom Alensvortom.

Oko čega je nastao problem? Oko flašica i sponzorskih pravila. Španac je jedno od zaštitnih lica kompanije "Evijan" i sa njihovim flašicama se pojavio na terenu. To je protiv pravila i sudija Marfi ga je opomenuo zbog toga. Tražio je od njega da promijeni flašice ili da prekrije imena sponzora kako bi se izbjegli dodatni problemi.

Tu je nastao haos, jer Karlosu nije bilo jasno zašto mu to sudija nije rekao prije početka meča nego usred duela i da sada odjednom mora da misli i o tome, a ne samo o taktici i meču. Ovako je izgledao njihov razgovor kada ga je sudija opomenuo:

  • Alkaraz: Zbog toga, zato, zbog turnira?
  • Alensvort: Da, da, zbog loga i zbog turnira
  • Alkaraz: "Ali, to nije moja krivica. Zašto moram da prekrijem ovo? Nisam ja kriv za to.
  • Alensvort: Da, moja je krivica, trebalo je da primijetim to ranije
  • Alkaraz: I zato što je tvoja krivica, ja moram to da prekrijem. To tako ne funkcioniše. Za to si ti kriv, sada ću ja morati da platim za to. Neću da prekrijem

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Novak Đoković aplaudira Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport TV
Izvor: Eurosport TV

(MONDO)

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis

