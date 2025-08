Patrik Muratoglu ima novog miljenika: "Novak Đoković i Rafael Nadal su prevaziđeni"

Francuski teniski stručnjak nahvalio je Karlosa Alkaraza u odnosu na velikane "bijelog sporta" Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

Karlos Alkaraz je definitivno miljenik teniske javnosti naspram najvećeg rivala Janika Sinera. Njegov atraktivan stil tenisa nikog ne ostavlja ravnodušnim, ali mu je za sada najveći problem konstantnost. Poznati teniski stručnjak Patrik Muratoglu ide tako daleko da kaže da je Španac već u jednoj stvari nadmašio Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

Iako srpski as ima 5:3 u međusobmom skoru sa Špancem, nekadašnji trener Serene Vilijams kaže da njegova dominacija tek predstoji i da je Alkaraz jedinstven baš zbog varijacija i raznovrsnosti u igri.

"Bio je to drugačiji tip tenisa, sa dva igrača Đokovićem i Nadalom koji su ludo konstantni, mnogo grade poene", rekao je Muratoglu.

Francuz je oduševljen igrom Alkaraza koji za sada ima osvojenih pet grend slem titula i ukupno 21 trofej.

"Ako pogledate Alkaraza, na primjer, on je više udarač, ali mislim da je i to veoma zanimljivo jer može da uradi toliko različitih stvari i sve radi tako dobro. On jako udara, izlazi na mrežu, nevjerovatna snaga, nevjerovatan dodir, može da vrati, izvede volej, i sve to radi u meču. To je ludo. Dakle, to je veoma zanimljivo. Nikad nije dosadno, nešto se dešava sve vrijeme", rekao je Muratoglu.

Ipak, svjestan je da Alkaraz ima jedan problem."Naravno, on nije toliko konstantan kao Rafa i Novak na vrhuncu svoje forme, ili Siner sada, koji je nevjerovatno konstantan, ali je vatreniji.“

Muratoglu već otpisao Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković nije osvojio grend slem titulu još od 2023. godine i sve manje vremena da osvoji rekordnu 25. To će pokušati na US Openu na koji će doći bez prethodne pripreme.

"Da li je gotovo sa Đokovićem? To je samo u glavi. Pa on osvoji tri grend slema u 2023. godini, a onda ga nema nigdje poslije. Borio se 15 godina sa Nadalom i Federerom i izgubio je motivaciju. Lako je razumjeti to što mu se događa", rekao je jednom prilikom Muratoglu.

Govorio je o Đokovićevoj motivaciji. "Novak koga sam poznavao, protiv koga sam trenirao i koga sam se divio dvije decenije, uvijek je bio zvijer na terenu, podstaknut unutrašnjom vatrom da dokaže svijetu ili sebi da griješe, da dominira, da pobijedi po svaku cijenu. Novak koji je nekada igrao sa bijesom i svrhom, bio je vođen borbom, svrhom, ne samo da osvoji grend slem titule, već da bude najveći svih vremena. Ta borba je završena. On ju je dobio. Sada je pitanje: šta je sljedeće?", rekao je Francuz.

