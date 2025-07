Šokantna izjava Patrika Muratoglua: "Novaka Đokovića nije briga, igra sada na silu"

Patrik Muratoglu ističe da Novaka Đokovića uopšte više ne zanima tenis i da ga igra isključivo na silu, da sebi dokaže još ponešto.

Poznati trener Patrik Muratoglu javno se "nudio" Novaku Đokoviću da ga trenira, što nijednog trenutka nije bila opcija za Srbina, a čini se da sada drugačijom taktikom pokušava da privuče njegovu pažnju. U razgovoru sa Nikom Kirjosom, Muratoglu je rekao da Đoković uopšte nije motivisan i da turnire igra "na silu", čak i grend slemove.

Šokantna teorija, koja nema baš naročito uporište u stvarnosti, govori da je Đoković na turnirima samo zbog toga što želi da se i dalje "osjeća mladim" i da može da bude s navijačima, da podijeli ljubav sa njima... Međutim, Patrik Muratoglu je zaboravio da je i tako "nemotivisan" Đoković stigao do tri polufinala ove godine na grend slemovima, gdje su ga dva puta povrede zaustavile da dođe do boljeg rezultata.

"Da li je gotovo sa Đokovićem? To je samo u glavi. Pa on osvoji tri grend slema u 2023. godini, a onda ga nema nigdje poslije. Borio se 15 godina sa Nadalom i Federerom i izgubio je motivaciju. Lako je razumjeti to što mu se događa", rekao je Muratoglu i dodatno pojasnio svoju teoriju.

"Bio je motivisan samo na Olimpijskim igrama, pa ga nije bilo cijele godine. Ne znam jeste gledali meč na Rolan Garosu protiv Sinera, mislim da je Đoković bio tu samo da bude tu, nego što je došao da ga dobije. Da je htio da dobije Sinera, dobio bi turnir. Nevjerovatan je takmičar, ali htio je samo da se osjeća da može da pobijedi Alkaraza i Sinera, da bude s navijačima, da ga vole navijači, da održi lijepu konferneciju za medije... Mislim, namjerno pretjerujem, ali to sam osjećao cijeli meč".

Šta je Muratoglu još rekao o Đokoviću?

U pokušaju da "izgladi stvar" poslije ovakvih reči, Patrik Muratoglu je kazao i sljedeće: "Zaista ga volim... Znaš li šta volim kod njega? Vjerovatno je jedini teniser koga sam dugo pratio, veliki šampion, koji ne mari šta drugi misle. Ima svoja uvjerenja i stoji čvrsto iza njih, čak i ako su svi protiv njega. To je nevjerovatno".

"Danas živimo u svijetu u kojem svi slijede trendove i plaše se da ne naprave neku grešku. Novak jeste obazriv, ali kada u nešto vjeruje, ništa ga neće zaustaviti. Mislim da je to zaista, zaista posebno. To izuzetno cijenim kod njega, pogotovo tek danas, u eri društvenih mreža i svega ostalog", rekao je Muratoglu koji je tako valjda mislio da je ostavio mali prostor da jednog dana ipak bude trener najvećeg u istoriji.

Koga je Muratoglu sve trenirao?

Patrik Muratoglu (55) je Francuz grčkog porijekla koji je još od devedesetih godina teniski trener. Osnovao je Tenisku akademiju Muratoglu davne 1996. godine, a kao trener može da se pohvali da je "osvojio" 36 titula u singlu. Prvi njegov igrač bio je Markos Bagdatis, čuveni Kipranin, dok je najduže trenirao Serenu Vilijams, od 2012. do 2022. godine. Između ostalog trenirao je i Halep, Runea, Dimitrova, Osaku, Cicipasa...

