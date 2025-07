"Kada se dese još dvije stvari, idem u penziju": Đoković otkrio o čemu mašta

Novak Đoković je jednom prilikom otkrio i u kom momentu planira da ode u penziju. A, to ima veze sa legendarnim asovima Majklom Džordanom i Albertom Tombom

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i to je jasno. Osvojio je sve što može da se osvoji, kako bi se reklo u žargonu "prešao je igricu". Sve moguće nivoe je prešao, osvojio sve titule, uzeo zlatnu medalju na Olimpijskim igrama i ne planira tek tako da ode u penziju.

Kada će to da uradi, šta planira i kakvi su mu ciljevi? O tome je pričao "milion" puta, a jedan od tih intervjua ponovo je u centru pažnje i možda najbolje opisuje na koji način razmišlja najveći ikada.

"Ne razmišljam o penziji, iako znam da bi mnogi voljeli da me vide u penziji i da se povučem. Alkaraz i Siner su sada mladi i najbolji su na planeti. Ja sam tu 15 godina i vidio sam mnogo smjena generacija. Sjajno je što su oni tu, ali mislim da je lijepo što sam i ja tu. Kraj je bliži nego početak, ali ću nastaviti da se takmičim dokle god ne budem više uživao", poručio je Đoković.

Kakav uticaj na to imaju Džordan i Tomba?

Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Pitanja o penziji postavljaju Novaku skoro na svakoj konferenciji i na intervjuima. Tako je bilo i kada je u jednom intervjuu za "L'Ekip" pričao o tome šta su mu neispunjeni snovi u sportu. Ima ih i on iako je toliko dugo na samom vrhu. Vjerovali ili ne, ima veze sa Albertom Tombom, čuvenim skijašem i najboljim košarkašem ikada Majklom Džordanom.

"Tomba je moj idol. Fantastična osoba, upoznao sam ga prvi put u Srbiji prije petnaestak godina i sjećam se toga i dalje. Bila je to večera na kojoj je bilo prisutno mnogo ljudi, sjedio sam pored njega i bio sam mnogo srećan zbog toga. Bio je toliko zabavan, pričao je sa mnom o svemu osim o skijanju, a ja sam htio da saznam par tehničkih stvari. Rekao mi je da ne želi da priča o skijanju, već o životu, zabavi i slično. Dogovorili smo se da ćemo jedan dan zajedno skijati, nadam se da će taj dan da dođe i da ću da se vratim na skije", objasnio je Novak.

Nakon toga je spomenuo i čovjeka koji je obilježio košarku i kome se mnogi i dan-danas dive.

"Igrao sam tenis sa Pitom Samprasom, treba još da skijam sa Tombom i da igram košarku sa Majklom Džordanom. Poslije toga mogu da se penzionišem iz svih sportova", otkrio je Đoković.

Kako je propao susret sa Džordanom?

Novak Đoković je bio prijatelj sa pokojnim Kobijem Brajantom, ali se u djetinjstvu divio Majklu Džordanu. Malo je nedostajalo i da se upoznaju jednom prilikom, ali je sve propalo. Objasnio je i kako se to desilo u jednom intervjuu za "Vajs".

"Džordan je bio u Monte Karlu gdje ja živim već deset godina. I sjećam se, imao sam pauzu između dva treninga. Moja supruga Jelena je otišla da se šeta gradom sa svojom sestrom. Meni je zvonio telefon i to je bilo prije nego što smo bili roditelji kada smo još imali malo vremena da se odmorimo, između treninga. Utišao sam telefon, da mi ne zvoni, kako bih se malo odmorio... Kad vidim nešto svijetli, svijetli, svijetli, ono vibrira. Reko šta je, ko me zove, ona me zove. Pet propuštenih poziva. Ja se javljam, sjećam se tog trenutka kao da je juče bilo. Ona kaže: 'Džordan je ispred mene na pet metara'. Ja kažem: 'Molim?'. Ona kaže: 'Majkl Džordan, tvoj idol, kojeg hoćeš tako žarko i jarko da upoznaš je ispred mene. Dolazi ovamo", prepričavao je Novak.

Kasno je shvatio da je napravio veliku grešku...

"Ne znam šta mi je bilo, ali sam joj rekao: 'Ja ne mogu zato što imam trening popodne i moram da se odmorim...'. Majke mi sam to rekao. Spustio sam slušalicu i onda sam razmišljao i naravno poslije deset minuta preznojavanja, kao šta sam to uradio, pokupio sam se i otišao do nje. Ali, Džordan je već bio otišao. I to je taj trenutak, ali nema veze. U svakom slučaju, ovaj, imaćemo priliku negdje da se upoznamo. Čujem da je strastveni golfer", zaključio je Đoković.