"Ne mogu ja da se poredim s tim": Janik Siner molio da ga ne stave u isti koš s Novakom

Janik Siner otvoreno priznaje da rivalstvo koje ima sa Karlosom Alkarazom ne može da se stavi u isti koš sa Novakom Đokovićem, Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je Vimbldon i to znači je zajedno sa Karlosom Alkarazom "podijelio" devet od posljednjih deset grend slemova. Jedini koji je uspio da ih zaustavi u tom periodu je Novak Đoković, doduše još na US Openu 2023. godine, pa se zbog toga priča o novom velikom rivalstvu u tenisu.

Skoro dvije decenije gledali smo "veliku trojku" koju su činili Federer, Nadal i Đoković, a prirodno je da se ere porede i da se zato sada u istom duhu govori o rivalstvu Alkaraza i Sinera. Međutim, ako pitate Sinera, za to nije ni vrijeme ni mjesto. Zato je molio i u svojoj Italiji da se manje značaja pridaje tome, pošto je jasno da bi to moglo da napravi ogroman pritisak obojici, posebno jer ih sve češće viđamo kao finaliste turnira.

"Mislim da to nije za poređenje", rekao je otvoreno Janik Siner: "Oni to rade već 15 godina, mi tek nekoliko - vidjećemo da li ćemo uspeti isto. Ali, među nama postoji poštovanje i prijatelji smo i van terena. Svakom igraču treba neko ko će ga gurati preko granica. To je slučaj sa nama".

Upravo to Alkaraz "izaziva" u Sineru. Ističe da ga je poraz u finalu Rolan Garosa - preokret od 2:0 do 2:3 - i te kako mnogo naučio, kao i da bez toga nema napretka: "Kao što uvijek kažem, mene Alkaraz tjera da još više napredujem - kada izgubite od nekoga, želite još više da radite da biste promijenili ishod", naglasio je.

Šta je Siner još rekao o Đokoviću?

Iako je Siner pobijedio Đokovića 3:0 u polufinalu Vimbldona, što su mnogi vidjeli i kao njegov potencijalni kraj, od Italijana pak čujemo samo pohvale na račun najvećeg ikada.

"Igrati protiv Novaka uvijek je nevjerovatno teško. Ima iskustvo kakvo niko drugi nema, osvojio je toliko toga. Nevjerovatno je koliko je fizički spreman u tim godinama i uvijek je inspiracija za sve nas mlađe igrače. Imamo sreće što još uvijek možemo da gledamo nekoga kao što je Novak - on nas čini boljim igračima", rekao je Siner.

"Protiv njega je svaki meč kao rolerkoster. Moraš mentalno da budeš prisutan, poen po poen. Ali, volim te izazove: kada izađeš na teren i moraš da prevaziđeš sve izazove. Meč protiv Novaka definitivno je bio jedan od najtežih".

Siner protiv Alkaraza - ko je bolji?

Alkaraz i Siner odigrali su do sada 13 mečeva i više pobjeda ostvario je Španac. Ima osam pobeda, od čega je do Vimbldona imao pet u nizu, a tek su počeli...

Interesantno je da je Siner daleko duže na prvom mjestu ATP liste, ali je Alkaraz za sada osvojio jedan grend slem više: 5-4.