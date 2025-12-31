Daglas Ovusu iz Radnika možda, ipak, neće stići u Crvenu zvezdu. U trku za ovog fudbalera uključio se još jedan klub.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda pokazala je interesovanje za Daglasa Ovusua tokom zimskog prelaznog roka. Međutim, situacija bi mogla da se ozbiljno zakomplikuje zbog jake konkurencije iz Belgije. Za čudo iz Superlige sada je zainteresovan i Vesterlo.

Prema informacijama portala "Ghana Soccer", Vesterlo je spreman da za fudbalera Radnika izdvoji čak 2.300.000 evra, a Ovusua vidi kao direktnu zamjenu za Grifina Jaua, koji je na izlaznim vratima kluba. U belgijskom klubu vjeruju da je reprezentativac Gane idealno rješenje za poziciju desnog beka, naročito zbog odličnih partija koje pruža u Superligi Srbije.

Vidi opis Klub iz Belgije ozbiljno komplikuje posao Zvezdi: Samo se nižu ponude za najskupljeg stranac u Srbiji Skloni opis

U trku za njegov potpis ranije se uključio i Al Ahli, dok je Radnik već odbio ponudu tešku 2.500.000 evra. Ostaje da se vidi koliko će klub iz Surdulice imati prostora za pregovore ukoliko Zvezda i Vesterlo ozbiljno krenu po Ovusua, naročito imajući u vidu da je samom igraču vjerovatno privlačnije da ostane u Evropi, nego da karijeru nastavi na drugom kontinentu.

Ovusu je ponikao u Askemu iz Gane, a u Srbiju je stigao 2024. Ove jeseni pokazao je puni potencijal i privukao pažnju mnogih klubova, kao što se da primijetiti. Ovusu je pomogao Radniku da se iz Prve lige Srbije vrati u Superligu, a u sezoni za nama postigao je dva gola i deset asistencija. U međuvremenu, fudbler iz Gane dobio je i srpske papire.

Interesantno je da su Surduličani prije nekoliko godina imali i Samuela Ovusua, koji nije u srodstvu sa Daglasom, a koga su prodali u Tursku, dok je potom Čukarički zaradio još više od njega.