"Nikad to nismo radili": Vladan Milojević u čudu poslije novog kiksa Crvene zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je na drugom uzastopnom meču Superlige ostala bez pobjede, a trener Vladan Milojević sada je istakao da ga izuzetno čude neki potezi njegovih igrača.

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je poslije još jednog kiksa u Superligi ipak prva na tabeli Superlige, ali trener crveno-bijelih Vladan Milojević poslije remija sa Radnikom 1:1 na "Marakani" nije imao zbog čega da bude zadovoljan. Istakao je odmah poslije meča da je njegov tim neprepoznatljiv i da za sada ne zna kako će se ekipa izvući iz krize. 

"Pa, očigledno da smo upali u taj psiholiški problem. Imamo ogroman problem. Jednostavno smo neprepoznatljivi. Pričali smo, ali ponovo se ponavlja i ponavlja. Moramo da izađemo iz tog problema. Kako ćemo? Vidjećemo?", rekao je Vladan Milojević za "Arenu sport". 

Istakao je da je način da se izađe iz problema u dobrim rezultatima i igrama, ali je naglasio da ekipa pravi neprepoznatljive greške kojih ranije nije bilo. 

"Svakako nema tu nekog drugog rješenja nego da se radi i da se dođe do pozitivnih rezultata. U fudbalu vam je to uvijek tako, pozitivni rezultati vam daju samopouzdanje. Ovo je nešto što ja iskreno nisam očekivao, ali takve neke greške koje mi pravimo jednostavno ne znam, nismo nikada ni pravili. Ne znam zašto je to tako", završio je Milojević. 

Jakšić oduševljen

Izvor: MN PRESS

Sa druge strane šef struke Radnika Marko Jakšić je bio zadovoljan. Zbog igre, osvojenog boda, svojih fudbalera, ali i zbog svog ličnog uspjeha. 

"Naravno da sam zadovoljan, prezadovoljan. Taktički smo odradili odličnu utakmicu. U jednom trenutku smo gubili i srjlali, ali smo poslije ispravili greške. Preponosan sam na momke, presrećan sam i zbog sebe. Ovo mi je prva utakmica na Marakani kao treneru", rekao je on. 

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnik Surdulica Superliga Srbije Vladan Milojević

