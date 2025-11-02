logo
Konačno dobra vijest za Crvenu zvezdu: Vraća se Marko Arnautović

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Marko Arnautović nastavio s treninzima poslije povrede u Bragi.

marko arnautovic se oporavlja za zvezda lil Izvor: MN PRESS

Prethodni period nije bio nimalo lak za Crvenu zvezdu, i njenog trenera Vladana Milojevića, ali konačno stižu lijepe vijesti. Napadač Marko Arnautović počeo je da trenira i to je dobar znak pred vrlo važnu utakmicu Lige Evrope sa Lilom (četvrtak, 18.45) koja bi mogla da odredi sudbinu Crvene zvezde u ovom takmičenju.

Poslije tri kola, Zvezda ima samo jedan bod i trenutno nije u sjajnoj formi, a jedan od razloga je i to što Milojević nema napadača na raspolaganju, pa je zbog toga propatila i u četvrtak protiv Vojvodine.

Sada se Marko Arnautović, koji je na "Karađorđu" bio u civilu, vratio treninzima i mogao bi da bude spreman za Lil.

Primjetno je da Arnautović i dalje ima zavoj na butini poslije udarca koji je dobio protiv Brage, ali osmijeh se vratio na lice.

Prije tog meča sa klubom iz Francuske, Crvenu zvezdu danas očekuje duel sa Radnikom iz Surdulice (17.00), međutim teško je očekivati da će Vladan Milojević rizikovati.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:38
Vladan Milojević spustio glavu i izlazi sa terena
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Tagovi

Marko Arnautović FK Crvena zvezda Lil Liga Evrope

