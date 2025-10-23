logo
Arnautović na štakama dočekao kraj meča: Oglasio se Vladan Milojević o njegovoj povredi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Evo šta se dešava sa Markom Arnautovićem koji je zbog povrede morao da napusti meč Crvene zvezde i Brage.

Marko Arnautović na štakama Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Crvena zvezda je izgubila protiv Brage u gostima 0:2, a čini se da je prelomni trenutak bila povreda Marka Arnautovića. Dobio je težak udarac Arnautović u 32. minutu i uz pomoć saigrača i članova stručnog štaba je izašao iz igre, dok je kraj meča dočekao na štakama.

To je slika koja je i te kako zabrinula navijače Crvene zvezde, međutim trener Vladan Milojević uvjeren je da nije u pitanju teža povreda, što doduše treba da potvrdi i ljekarski tim po povratku u Beograd.

"Dobio je jak udarac u butinu, da li je tu možda pogođen nerv... Osjetio je jak bol. Vidjećemo sutra biće sigurno snimak, pa ćemo znati više. Uplašili smo se da je koljeno, ali je izgleda samo kontuzija mišića, tako da nije osjetio koljeno, nadamo se da nije to bio problem", naglasio je Vladan Milojević.

Po izlasku iz igre Marka Arnautovića, Zvezda je potpuno ostala bez oštrine i u najvećem dijelu utakmice djelovalo je da ne zna šta treba da radi, kao da je bila bez plana igre.

Kako je objasnio trener Crvene zvezde - čak su i njega iznenadili njegovi fudbaleri kako su loše odigrali.

FK Crvena zvezda Marko Arnautović Braga Liga Evrope

