"Prvo da riješi problem u svom dvorištu": Saša Janković upozorio Zvezdu gdje griješi cijele sezone

Bivši trener Crvene zvezde Aleksandar Saša Janković kritikovao izdanje protiv Brage.

Izvor: RTS/Screenshot

Aleksandar Saša Janković razočaran je partijom Crvene zvezde protiv Brage. U "kamenolomu" smo vidjeli baš loše izdanje fudbalera Vladana Milojevića koji nisu imali potrebnu agresivnost, želju i htijenje, tako da je Braga lako ulazila u šanse i na kraju slavila 2:0.

Ono što se ponavlja je loše izdanje odbrane, individualni i timski kiksevi, tako da je Saša Janković tokom gostovanja na RTS primijetio da je samo u jednoj evropskoj utakmici Crvena zvezda sačuvala mrežu. I to protiv Linkolna iz Gibraltara...

"Zvezda je bez defanzivne stabilnosti ušla u sezonu. Samo protiv Linkolna je sačuvana mreža. Na svim mečevima je primljen makar gol...", primijetio je Saša Janković nabrajajući na kojim sve mečevima odbrana nije dobro izgledala: "Zvezda zato prvo mora da riješi taj problem u svom dvorištu, iz toga je vukla samopouzdanje do sada."

Kako je primijetio Janković, dogodile su se opet direktne greške koje se "skupo plaćaju na ovom nivou", a to oduzima svima samopouzdanje, odnosno vraća protivniku.

"Očekivali smo reakciju na poluvremenu, cijela utakmica išla na vodenicu Brage. Dali su gol rano, nisu imali stres i nisu jurili rezultat, tako da se očekivalo da Zvezda kontrolisanim rizikom ugrozi Bragu. Imali smo žal poslije prva dva kola da je trebalo više bodova da ima Zvezda, ovdje se Bragi nema šta prigovoriti. Zaslužili su sve, bili su dominantni, čvršći, autoritativni, donijelo je to i povredu Arnautovića. On je potreban Zvezdi, ne samo kao opcija, nego kada Ivanića nema, kada nema posjeda... Osim ovih izgubljenih bodova osvrćem se i na to, nadam se da će moći da pomogne ubuduće", zaključio je on.

Podsjetimo, Crvena zvezda ima samo bod u Ligi Evrope, a u narednoj rundi 6. novembra igra protiv Lila.