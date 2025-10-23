"Ruka je evidentno u ofsajdu, ali se ne računa": Sudijski ekspert objasnio zašto je priznat gol na meču Zvezde

Dejan Nedić objasnio je zašto je priznat gol koji je Braga postigla protiv Crvene zvezde i šta je sudija čekao iz VAR sobe koja je provjeravala situaciju.

Izvor: rts/printscreen

Crvena zvezda gubi od Brage u Ligi Evrope. Domaći tim postigao je gol preko Frana Navara u 23. minutu. VAR je gledao sve to i provjeravao, ali je priznao pogodak. Nije bilo ofsajda, a sudijski ekspert Dejan Nedić objasnio je šta su sve sudije gledale u tom momentu i šta je glavni arbitar Eskas čekao.

"Evidentno je ovdje da je ruka igrača u ofsajdu. Pošto se ruka ne računa, zato je trajalo minut ovo provjeravanje. Da se ne bi gubilo vrijeme, ovo je trajalo jedan minut, zato UEFA razmišlja da promijeni ofsajd pravilo i da cijelo tijelo mora da bude u ofsajdu da bi bio ofsajd", objasnio je Nedić.

Gol Brage protiv Zvezde Izvor: YouTube/Arena sport

Crvena zvezda ima zaostatak i pokušaće to da nadoknadi u drugom poluvremenu utakmice u Portugalu. Veliki problem u tome je povreda Marka Arnautovića koji nije bio u stanju da nastavi meč.