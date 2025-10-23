logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ruka je evidentno u ofsajdu, ali se ne računa": Sudijski ekspert objasnio zašto je priznat gol na meču Zvezde

"Ruka je evidentno u ofsajdu, ali se ne računa": Sudijski ekspert objasnio zašto je priznat gol na meču Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dejan Nedić objasnio je zašto je priznat gol koji je Braga postigla protiv Crvene zvezde i šta je sudija čekao iz VAR sobe koja je provjeravala situaciju.

Zašto je priznat gol Bragi protiv Crvene zvezde Izvor: rts/printscreen

Crvena zvezda gubi od Brage u Ligi Evrope. Domaći tim postigao je gol preko Frana Navara u 23. minutu. VAR je gledao sve to i provjeravao, ali je priznao pogodak. Nije bilo ofsajda, a sudijski ekspert Dejan Nedić objasnio je šta su sve sudije gledale u tom momentu i šta je glavni arbitar Eskas čekao.

"Evidentno je ovdje da je ruka igrača u ofsajdu. Pošto se ruka ne računa, zato je trajalo minut ovo provjeravanje. Da se ne bi gubilo vrijeme, ovo je trajalo jedan minut, zato UEFA razmišlja da promijeni ofsajd pravilo i da cijelo tijelo mora da bude u ofsajdu da bi bio ofsajd", objasnio je Nedić.

Gol Brage protiv Zvezde
Izvor: YouTube/Arena sport

Crvena zvezda ima zaostatak i pokušaće to da nadoknadi u drugom poluvremenu utakmice u Portugalu. Veliki problem u tome je povreda Marka Arnautovića koji nije bio u stanju da nastavi meč.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Braga Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC