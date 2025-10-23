logo
BRAGA - CRVENA ZVEZDA UŽIVO: Velika šansa za Radonjića
BRAGA - CRVENA ZVEZDA UŽIVO: Velika šansa za Radonjića

Pratite uživo meč Brage i Crvene zvezde u okviru trećeg kola Lige Evrope.

Braga Crvena zvezda uživo prenos livestream Liga Evrope Izvor: Rita Franca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda je opet u Portugalu i ovoga puta se nada da će se u Beograd vratiti s pozitivnim rezultatom. Od 18.45 počinje meč protiv Brage, u čuvenom "kamenolomu", a Vladan Milojević se nada da će njegova ekipa osvojiti prva tri boda u ovoj sezoni grupne faze Lige Evrope.

Meč pratite klikom na karticu "Razvoj događaja".

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
18:57

9' - Opasno pred golom Zvezde

Bila je bolja Zvezda sve do sada, ali iz prvog ozbiljnijeg napada Brage - opasno i po Mateuša. Sreća da je šut Zalazara prvo izblokirao Rodrigao, moglo je da bude neprijatno... Za to vrijeme Seol se žali na povredu. Dobio je udarac po desnom stopalu, a prekršaj nije dosuđen.

18:49

3' - Radonjić!

Prva šansa na meču za Crvenu zvezdu nakon sjajne kontre Marka Arnautovića, ali je pravo u golmana Brage šutirao Radonjić.

18:46

1' - Počelo je

Mateuš je dobio lijep doček od Brage pred početak utakmice, ipak je godinama igrao za nju, a sada će imati veliki zadatak da zaustavi svoje nekadašnje igrače.

18:20

Izjava pred meč

Vladan Milojević se oglasio uoči meča Zvezde i Brage i pohvalio uslove u "kamenolomu".

"Drugačije nego u Portu? Sigurno će biti drugačije, vidjećemo koliko će biti sličnosti, to ne znam, ali igramo protiv dobrog kolektiva. Braga ima dosta samopouzdanja i ima maksimalan broj bodova. Kvalitetna su ekipa. Vidjećemo koliko ćemo odgovoriti na njihovu agresiju. Dobri su u prekidima, svim segmentima igre, spremali smo se i vidjećemo šta možemo da uradimo. Treba da neutrališemo sve to i da onda odgovorimo", rekao je Milojević i poručio da je imao dileme oko sastava.

17:52

Ko sudi Braga - Zvezda?

Upoznajte sudiju iz Norveške koji će dijeliti pravdu večeras u Portugalu...

Sudijska komisija odlučila je da zadatak u Bragi povjeri norveškom sudiji Espenu Eskasu (37) koji i pored toga što je i dalje mlad, ima veliko iskustvo  

17:40

Šta je Milojević rekao pred meč?

"Da li će nam partija kao protiv Porta biti dovoljna, ne znam. Svaka utakmica je različita, za sebe. Braga igra drugačije od Porta. Volio bih da pružimo partiju kao protiv Porta. Volio bih da svaki put imamo nadogradnju. Što više utakmica bude prolazilo, bićemo bolji i bolji. Volio bih da ekipa pokaže i više nego u Portu. Igramo protiv kvalitetnog protivnika. Dosta stvari zavisi i od protivnika. Pričali smo o Bragi, pričali smo o Ajaksu, ja volim da pričam sa igračima i čujem njihova iskustva. Mateuš je ostavio veliki trag ovdje, igrao je ovdje 10 ili 11 godina. To je velika privilegija. Pokazuje njegove igračke i ljudske kvalitete. Za ovu utakmicu nismo mnogo pričali, ali generalno jesmo", rekao je Milojević uoči meča.

17:39

Sastavi:

  • ZVEZDA: Mateuš - Seol, Učena, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Hendel - Radonjić, Kostov, Ivanić - Arnautović.
  • BRAGA: Horniček - Gomez, Lagerbilke, Ari, Leonardo - Gorbi, Mutinjo, Zalazar - Martinez, Orta i Navaro.
17:38

Dobro došli u MONDO prenos uživo

Crvena zvezda gostuje Bragi u okviru trećeg kola Lige Evrope. Meč počinje u 18.45.

UKRATKO

  • Braga - Crvena zvezda 0:0
