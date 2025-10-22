"Pogledajte statistiku": Trener Brage jasno rekao šta misli o Zvezdi i od čega zazire

Trener Brage Karlos Visens najavio je utakmicu sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope.

Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju ekipi Brage u 3. kolu Lige Evrope, a meč je na programu u četvrtak od 18.45. Trener portugalskog tima Karlos Visens govorio je na konferenciji za medije pred ovaj duel i pokazao veliki respekt prema srpskom šampionu. On je istakao da crveno-bijeli imaju dosta kvalitetnih individualaca i da nisu bez razloga toliko dominantni u Superligi.

Ipak, smatra da je timska igra veći adut izabranika Vladana Milojevića. "Zvezda je tim koji ima ima indivudilno veliki broj kvalitetnih fudbalera. Ako insistirate na pitanju ko je najbolji od njih, odgovoriću vam – tim. Vidjelo se to i u Ligi Evrope, obje utakmice, protiv Seltika i Porta odigrali su na visokom nivou. Tu, prije svega, mislim na meč sa Portom, odlučenim u posljednjim minutima. Meč sa Seltikom bio je drugačiji, obilovao šansama na obje strane, vidjelo se da oba protivnika imaju kvalitet", rekao je Visens.

Crveno-bijeli su sezonama unazad nedodirljivi u najvišem rangu srpskog fudbala, a trener Brage se očigledno jako dobro pripremio.

Karlos Visens

Izvor: Valter Gouveia/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Statistika sve govori! Pogledajte brojke… Njihove činjenice u ligi ukazuju da imaju više opcija. Očekujem tim spreman da se bori maksimalno na terenu. Zato je i naš zadatak kompleksniji i izazovniji. Pred nama je velika obaveza da pokažemo jednu od najboljih partija u dosadašnjem dijelu sezone", dodao je španski stručnjak.

Vinsens je nekadašnji saradnik Pepa Gvardiole u Sitiju, a u Bragu je stigao nedavno. "Igramo kolektivno tek tri mjeseca, ali sad napredujemo i pokazujemo u saradnji sa fudbalerima sve bolja izdanja. Maksimalno orijentisano okrenuti prvoj narednoj utakmici, odrađivali smo zadatke. Igrači polako dostižu formu, ima i dalje mjesta napretku… Fokus je na tim prvim utakmicama, vjerujem da ćemo na najbolji način odgovoriti predstojećim izazovima", zaključio je Visens.