Određen sudija meča Braga - Crvena zvezda: Na "Marakani" ga ne pamte po dobrom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Poznati su detalji pred meč Brage i Crvene zvezde u Ligi Evrope.

espen eskas Izvor: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia

Dva dana uoči utakmice Braga - Crvena zvezda stigla je potvrda iz UEFA i oko sudijskog tima. Sudijska komisija odlučila je da zadatak u Bragi povjeri norveškom sudiji Espenu Eskasu (37) koji i pored toga što je i dalje mlad, ima veliko iskustvo 

Norveški sudija Espen Eskas biće glavni arbitar na utakmici trećeg kola Lige Evrope između Brage i Crvene zvezde, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA). Uz njega će biti njegovi zemljaci Jan Erik Engan i Isak Elijas Baševkin, dok je za četvrtog arbitra određen Mohamad Usman Aslama.

U VAR sobi biće Australijanac Džared Gilet i Norvežanin Kristofer Hagenes. 

Inače, Eskas je vodio do sada jedan meč Crvene zvezde i ne pamte ga na "Marakani" po dobrom. Bila je to utakmica od prošlog 6. novembra protiv Barselone u Ligi šampiona, kada je španski šampion lako došao do pobjede 5:2.

Podsjetimo, meč Brage i Crvene zvezde igra se u četvrtak od 18.45.

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Braga Liga Evrope fudbalske sudije

