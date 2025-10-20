Talentovani krilni napadač Luka Zarić prekomandovan u omladince Crvene zvezde, kao bi pomogao timu Nenada Milijaša u Ligi šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se ove sezone takmiči u Ligi Evrope, ali omladinci kluba predvođeni nekadašnjim kapitenom Nenadom Milijašem imaju priliku da igraju protiv najboljih. Zbog osvojene titule u Srbiji prethodne sezone, omladinci Crvene zvezde igraće Ligu šampiona u svom uzrastu, a prva prepreka im je Banjik iz Ostrave, najbolji češki tim u prošloj takmičarskoj godini.

Milijaš je omladince Crvene zvezde poveo na meč u Češku, revanš će se igrati naredne nedjelje, a važno je istaći da će crveno-bijeli biti jači za dvojicu fudbalera koji već imaju seniorske minute u klubu. Vladan Milojević je odlučio da "pozajmi" Nenadu Milijašu krilnog napadača Luku Zarića i centralnog napadača Aleksu Damjanovića, koji bi mogli da budu i najjači aduti u ovom dvomeču.

Zarić stiže kao pojačanje među omladince Crvene zvezde samo dan nakon što je protiv IMT-a postigao svoj prvi gol u seniorskoj konkurenciji. Na svom petom meču u Superligi Srbije prvo je asistirao za gol Vasilija Kostova, a zatim i upisao prvenac u dresu Crvene zvezde. Ove sezone je već pogađao u dresu Grafičara, za koji je odigrao šest mečeva u Prvoj ligi Srbije.

Vidi opis Asistirao, pogodio i otišao iz prvog tima Zvezde: Milojević ga je odmah poslao u Ligu šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Iako bi po godinama mogli da se nađu na terenu, za omladince Crvene zvezde neće nastupiti defanzivac Adem Avdić i vezni fudbaler Vasilije Kostov. Njih dvojica su već standardni prvotimci u timu Vladana Milojevića i opšti je utisak da su prerasli omladinski nivo fudbala.

Na spisku putnika za Češku nalaze se: Filip Dostanić, Savo Radanović, Mateja Ostojić, Balša Papović, Vuk Roganović, Viktor Stojanović, Mateja Lacmanović, Gorazd Ristovski, Leon Ivanović, Mateja Grbić, Ignjat Miletić, Dimitrije Šarić, Pavle Štulić, Davorin Tošić, Uroš Đorđević, Ognjen Mišić, Luka Zarić, Uroš Kikić, Aleksa Damjanović

Kako se igra Liga šampiona za omladince?

Da su se seniori Crvene zvezde plasirali u Ligu šampiona, omladinci bi ove jeseni imali potpuno drugačiji put - oni bi išli istim koracima kao njihove starije kolege i tokom takmičenja bi igrali protiv istih protivnika, barem do zimske pauze. Pošto se to nije desilo, omladinci Crvene zvezde su kao aktuelni šampioni Srbije krenuli u Ligu šampiona za igrače do 19 godina drugom stazom, namijenjenoj šampionima.

Vidi opis Asistirao, pogodio i otišao iz prvog tima Zvezde: Milojević ga je odmah poslao u Ligu šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Crvena zvezda je preskočila prvo kolo kvalifikacija, a žrijeb koji je održan 1. septembra odredio je cjelokupan put za ekipu Nenada Milijaša. Zvezda je saznala da će joj u drugoj rundi rival biti Banjik iz Ostrave, a ti mečevi na programu su 22. oktobra i 5. novembra.

Ukoliko prođe ovu prepreku, omladinska ekipa Crvene zvezde će u trećem kolu igrati protiv pobjednika meča Žilina (Slovačka) - Šelburn (Irska). Mečevi trećeg kola predviđeni su za 26. novembar i 10. decembar. Biće to posljednja runda prije nego što se dvije staze u Ligi šampiona za omladince spoje - timovi koji igraju zbog svojih seniora i timovi koji igraju zbog titula u svojim omladinskim ligama od tog trenutka će se zajedno, istim putem, boriti za titulu u Evropi.