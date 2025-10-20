logo
Hoće li Vladan Milojević postati selektor Srbije? Evo šta je odgovorio

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Odmah posle pobede Crvene zvezde Vladan Milojević upitan da li će biti novi selektor Srbije.

vladan milojevic upitan da li ce biti selektor srbije Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević glavni je kandidat za novog selektora fudbalske reprezentacije Srbije poslije ostavke Dragana Stojkovića Piksija. Njegovo ime već danima se spominje, posebno od kada je sve jasnije da Veljko Paunović ni ovog puta neće preuzeti "orlove", ali se do sada nije oglašavao.

Poslije pobjede Crvene zvezde nad IMT-om (6:1) upitan je o navodnim pregovorima sa Fudbalskim savezom Srbije (FSS) i odgovorio je u svom stilu.

"Ja sam trener Crvene zvezde i pod ugovor sam sa Zvezdom", rekao je prvo Vladan Milojević, pa dodao: "Sa druge strane, velika mi je čast uopšte što se moje ime spominje, ne zato što sam ja Vladan Milojević, već zaista mislim da svakom treneru koji počne i izabere profesiju da se bavi fudbalom je čast da trenira svoj voljeni klub i da jednog dana bude selektor svoje zemlje. Mislim da je to najveća čast za svakog od nas".

"U svakom slučaju, ko god da bude izabran, to će da bude neka stvar o kojoj ja u ovom trenutku uopšte ne razmišljam. Rekao sam - ja sam trener Crvene zvezde, i daću sve od sebe da sa Zvezdom napravimo to što treba da napravimo, a sve ovo ostalo šta se priča, vjerujte mi to me uopšte posebno i ne dotiče", naglasio je Vladan Milojević.

Kako je Milojević reagovao na glasine?

Izvor: MN PRESS

Pred Crvenom zvezdom je iduće nedjelje meč protiv Brage u trećem kolu Lige Evrope (četvrtak, 18.45), a Milojević ističe da ga ovakve glasine nisu poremetile.

"Ako se bavite sa tim, može da utiče. Ja se ne bavim time, ja nemam društvene mreže, nemam ništa, dobro znate... Sigurno ćete mi reći 'ne znaš u eri 21. vijeka', ali to bi me odvojilo od primarnih stvari koje ja treba da radim. Fokusiran sam na moj tim, ja sve mom timu pričam, svi oni to dobro znaju, tako da nema nikakvog razloga da nešto to poremeti, što se toga tiče. To je vaš dio posla, ne bih pridavao značaj više od ovoga", zaključio je Milojević.

Šta ako Milojević ode iz Crvene zvezde?

Izvor: MN PRESS

Ukoliko bi Milojević preuzeo reprezentaciju Srbije, vjerovatno bi do kraja polusezone ostao i na klupi Crvene zvezde poslije čega bi dobio nasljednika. Nekoliko imena se već spominjalo, a najveće šanse daju se Aleksandru Kolarovu, trenutno pomoćnom treneru Intera, kod Kristijana Kivua.

Uz njega tu je i Albert Rijera iz Celja, dok se najmanje šanse daju Nenadu Milijašu, nekadašnjem kapitenu Zvezde koji vodi mladi tim.

(MONDO)

