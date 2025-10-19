Iskrena poruka poslije Zvezda - IMT 6:1: "Ovo je realan rezultat, druga dimenzija"

Trener "traktorista" Zoran Vasiljević kaže da je pobjeda Crvene zvezde od 6:1 realna i očekivana.

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda se poigrala danas sa IMT-om i došla do lake i ubjedljive pobjede 6:1 (3:0), a trener gostujućeg tima Zoran Vasiljević imao je "kiseo osmijeh" po završetku utakmice.

"Čestitam Zvezdi na ubjedljivoj i zasluženoj pobjedi. Ovo je druga dimenzija u odnosu na nas i ostale klubove. Rezultat je realan i očekivan. Zvezda je igrala u najjačem sastavu, mi smo dali priliku mladom Mitiću koji je nagovjestio da bi mogao biti novi Luković, to je jedino pozitivno od danas", naglasio je Vasiljević.

Upravo je mladi Aleksa Mitić (16) postigao jedini gol za "traktoriste", a vidjećemo da li će IMT uspjeti da od njega dobije možda "novog Miloša Lukovića", koji je prije dvije godine otišao u Strazbur za preko 5 miliona evra.

Podsjetimo, tri gola za Crvenu zvezdu na ovom meču dao je Ivanić, a po jednom su pogađali Arnautović, Kostov i Zarić.

