Aleksandar Katai završava karijeru u Zvezdi: Postignut dogovor i oko posla u penziji

Autor Haris Krhalić Izvor mozzart sport
0

"Magiko" će produžiti ugovor sa Crvenom zvezdom i ostati u njoj do kraja karijere.

Aleksandar Katai završava karijeru u Zvezdi Izvor: DT/© MN press, all rights reserved

Aleksandar Katai produžiće ugovor sa Crvenom zvezdom na još dvije godine, što znači da će u njoj i završiti profesionalnu karijeru. Prema informacijama "Mozzart Sporta", Katai će potpisati novi ugovor do 2028. godine, poslije čega je pitanje da li će uopšte više igrati fudbal.

Kada mu istekne novi ugovor, Katai će imati 37 godina i najvjerovatnije je da ga u Crvenoj zvezdi čeka novo zaposlenje, o čemu će svakako više biti riječi u narednim mjesecima.

Ove sezone Aleksandar Katai je briljirao na domaćim terenima i već je postigao 11 golova u Superligi, međutim trenutno je van terena zbog povrede. Kada su u pitanju evropske utakmice, tu ne može da se kaže da je pravio ozbiljnu razliku na terenu i ređe ga je Vladan Milojević birao u startnih 11.

Fudbaler iz Srbobrana je tako postigao gol i zabilježio dvije asistencije u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok je u Ligi Evrope za sada odigrao samo 15 minuta.

Ukupno u dresu Crvene zvezde odigrao je 280 utakmica i na njima upisao 143 gola i 66 asistencija.

00:32
Gol Aleksandar Katai
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

