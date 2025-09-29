Aleksandar Katai povrijedio koljeno

Iskusni Katai zbog povrede neće moći da igra za Crvenu zvezdu u narednom periodu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je trenutno u veoma napornom ritmu mečeva, a ceh za to platio je Aleksandar Katai. Kreativni fudbaler, jedan od najboljih strijelaca u istoriji kluba, povrijedio se na meču protiv Seltika i moraće na pauzu. Zvezdin fudbaler već je propustio jedan meč, a propustiće najmanje još dva - pred oktobarsku pauzu za mečeve reprezentacija.

Nadaju se u klubu da bi Katai mogao da se vrati u trenažni proces do polovine oktobra, pa da u drugom dijelu mjesec pomogne saigračima u borbi za bodove, kako u Superligi Srbije tako i u Ligi Evrope gdje bi svaki rezultat mogao da ima izuzetno značajan uticaj na evropsko proljeće srpskog šampiona.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da je vezni fudbaler naše ekipe Aleksandar Katai na utakmici protiv Seltika doživio povredu i da neće biti na raspolaganju šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću za predstojeće mečeve.

Naime , Katai je na meču prvog kola Lige Evrope protiv škotske ekipe povrijedio koljeno. Pred Zvezdinim Magikom je pauza od dvije do tri nedjelje, računajući period od utakmice sa Seltikom. Očekuje se da Katai bude u konkurenciji za tim poslije reprezentativne pauze u oktobru. Kataiju želimo brz i uspješan povratak na teren", navodi se u saopštenju Crvene zvezde objavljenom na zvaničnom sajtu kluba.

Koje mečeve Zvezde propušta Katai?

Jedan od najiskusnijih fudbalera Crvene zvezde nije bio u konkurenciji za meč protiv Radničkog iz Kragujevca, gdje su igrači Vladana Milojevića uz mnogo problema stigli do pobjede (2:1). Takođe, Kataija neće biti na evropskom gostovanju u Portugalu, pošto Zvezda u četvrtak gostuje Portu u drugom kolu Lige Evrope.

Posljednji meč pred reprezentativnu pauzu Zvezda će odigrati protiv Napretka u Kruševcu, a "Magiko" neće nastupiti ni na tom susretu. Da li će se iskusni ofanzivac oporaviti tokom reprezentativne pauze ostaje da se vidi, a treba napomenuti da će nakon obaveza nacionalnih selekcija crveno-bijeli na svom stadionu dočekati IMT.

Bonus video:

Pogledajte 00:25 Marko Arnautović gol za Crvenu zvezdu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

