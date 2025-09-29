logo
"Smije se, a ti njemu daš penal, udarite ga po džepu": Bivši as Zvezde ljut poslije blamaže Milsona na Marakani

Bivši fudbaler Crvene zvezde Marko Perović kritikovao Felisja Milsona zbog katastrofalno izvedenog penala i pristupa na meču protiv Radničkog 1923.

Marko Perović kritikovao Milsona Izvor: MN PRESS

Bivši igrač Crvene zvezde Marko Perović (41) oglasio je na društvenim mrežama poslije katastrofalno izvedenog penala krila crveno-bijelih Felisija Milsona.

Na utakmici protiv Radničkog 1923, Milson je šutirao tako nespretno da se okliznuo i dva puta dodirnuo loptu, a nedugo poslije toga je zamijenjen, jer je umjesto njega ušao Nemanja Radonjić.

Zbog toga se Perović oglasio i predložio da igrač iz Angole bude novčano kažnjen.

"Sve razumijem, ali pored naših igrača i ovo malo što ih ima, ti daš Milsonu - koji se smije i dkeluje neozbiljno u svakom pogledu - da izvede penal. I treba da se prekine utakmica i da se udari po džepu, jer ionako su lokepo plaćeni, pa će drugi put malo da razmisli gdje igra i gdje je došao", napisao je Perović.

Član čuvene "klase 1984" Crvene zvezde ostavio je dubok trag na "Marakani" igrajući za crveno-bijele od 2002. do 2008, a potom je imao kratku epizodu u Zvezdi 2012. Interesantno je to da je igrao i za Radnički 2014. Trenutno je trener u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pogledajte kako je Milson izveo penal protiv Radničkog: 

Milson promašio penal protiv Radničkog
Izvor: YouTube/Arena sport

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Felisio Milson

