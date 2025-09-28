logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Delije gađale Stojkovića topovskim udarima: Haos na Marakani, utakmica kratko prekinuta

Delije gađale Stojkovića topovskim udarima: Haos na Marakani, utakmica kratko prekinuta

0

Meč između Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca prekinut je kratko u 50. minutu kada su navijači domaćeg tima topovskim udarima gađali Vladimira Stojkovića.

Delije gađale Stojkovića topovskim udarima Izvor: TV Arena sport/screenshot

Meč između Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca prekinut je u 50. minutu. Tada su Delije topovskim udarima gađale Vladimira Stojkovića. Do potpunog haosa došlo je na početku drugog poluvremena, a u drugom dijelu meča su gostujući fudbaleri sa sjeverne strane, na kojoj su smještene pristalice crveno-bijelih. Onda su počeli da padaju topovski udari, a iskusni čuvar mreže je kleknuo na travu.

U tim momentima je Stojković tražio od sudije Stefana Jeknića da prekine meč, a to se nije desilo u prvom momentu. Onda je krenulo da pada još topovskih udara i drugih pirotehničkih sredstava i tek u tom momentu je arbitar odlučio da zaustavi meč.

Glavni sudija prekinuo je tada meč iz dva razloga. Prvi je bio Stojković i topovski udari, a drugi to što je sve to što se dešavalo oštetilo mrežu na golu na kom brani golman Radničkog. Tada su došli ljudi koji su zaduženi za to i popravili su mrežu. Tek kada se to dogodilo sudija je dao znak da se meč nastavi.

U momentima dok je meč bio prekinut sa tribina su se čula pogrdna skandiranja na račun golmana Stojkovića. Čulo se "Pi**o prodana", propraćeno zvižducima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda FK Radnički 1923 Kragujevac Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC