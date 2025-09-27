logo
Milojević između Seltika i Porta dobio dobre vijesti: Poznato šta se dešava sa Radetom Krunićem

Milojević između Seltika i Porta dobio dobre vijesti: Poznato šta se dešava sa Radetom Krunićem

Autor Milutin Vujičić
0

Crvena zvezda ovog vikenda igra protiv Radničkog iz Kragujevca i polako se vraća Rade Krunić.

Rade Krunić s eoporavlja od povrede Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda između Seltika i Porta igra protiv kragujevačkog Radničkog na stadionu "Rajko Mitić" (nedjelja, 19.00) u okviru 10. kola Superlige, a trener Vladan Milojević rekao je da će poslije treninga donijeti odluku o igračima koji će početi meč. Ipak, ima dobre vijesti, a to je da se Rade Krunić oporavlja i da će uskoro na teren.

"Mi smo ušli u seriju igranja nedjelja, četvrtak, na svaka četiri dana, tako da pored oporavka imaćemo utakmice, što u prvenstvu, što u Ligi Evrope. Profesionalci smo, bićemo spremni, vidjećemo danas poslije treninga za koji ćemo se sastav sutra opredijeliti", rekao je Milojević i potom govorio o Kruniću: "Mislim da smo u završnoj fazi njegovog oporavka. Danas ili sutra treba da uradi kontrolni pregled i poslije toga ćemo znati više".

Posebne riječi hvale Vladan Milojević imao je za Aleksandra Lukovića, bivšeg fudbalera Crvene zvezde, koji je od nedavno na klupi Radničkog.

"Mislim da se Radnički dosta stabilizovao dolaskom novog trenera. Oni su i pod komandom Feđe Dudića igrali jako dobro, pravili su jako dobre rezultate. Međutim, sigurno dolaskom Lukovića, svjedoci smo da posljednjih četiri, pet utakmica igraju jako dobro, da su se stabilizovali. Jedna opasna ekipa, dobra. Tako da, ima dosta dobrih igrača koji su ostali još od prošle godine, jaki su kao kolektiv", rekao je Milojević i dodao:

"Lukovića znam, jedan mlad, ambiciozan trener, koji je imao i dobru igračku karijeru, igrao je u dobrim klubovima. Izuzetno mi je drago uvijek kada se bivši igrači opredijele da krenu za trenerskim pozivom. Mislim da je to Srbiji potrebno i vjerujem da će Luković u budućnosti biti jako dobar trener".

Tagovi

Rade Krunić FK Crvena zvezda fudbal

