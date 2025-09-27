Crvena zvezda sačuvala najmlađeg u istoriji kluba: Ispisao istoriju na Marakani, pa dobio novi ugovor

Rekorder Crvene zvezde i Superlige Savo Radanović ostaje u crveno-bijelom taboru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je obezbijedila važan potpis za budućnost! Potpis na ugovor do 2028. godine stavio je Savo Radanović (16), talentovani čuvar mreže koji je već debitovao za seniorski tim crveno-bijelih. Prethodne sezone Radanović je sa samo 16 godina i dva dana postao najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde, ali i srpskog šampionata.

Radanović je jedan od najvećih projekata Crvene zvezde u ovom trenutku, pa ne čudi što su mu klupski čelnici ponudili višegodišnji ugovor. Očekuje se da talentovani golman u narednim sezonama stane između stativa u seniorskoj ekipi i nastavi tamo gdje je stao protiv IMT-a i Mladosti prethodne sezone.

"Znači mi povjerenje koje mi je ukazao najveći klub na Balkanu. To mi daje potrebno samopouzdanje i zahvalan sam na pruženoj prilici. Velika mi je čast što sam najmlađi debitant u istoriji kluba, a u isto vrijeme to je i pozitivan pritisak da ukazano povjerenje u narednim godinama opravdam", rekao je Radanović i dodao: "Treniram sa golmanima prvog tima već duži vremenski period. Mateus, Glazer i Guteša, svi smo prije svega sjajni prijatelji i stalno smo u kontaktu. Daju mi pregršt savjeta, trudim se da sve usvojim i napredujem".

Talentovani čuvar mreže vjeruje da ima još mnogo prostora za napredak, a na tom putu posebno mu je važno što može da brani gol Grafičara u Prvoj ligi Srbije. To je odlična prilika da stekne rutinu, prije nego što postane prvi golman Zvezde, za koju je već debitovao prošle sezone.

"Prostor za napredak vidim u svim segmentima, kako fudbalskim, tako i mentalnim. Znače mi minuti u dresu Grafičara, pružaju mi seniorsko iskustvo, koje rijetko ko može da stekne u mojim godinama, te hvala svima na ukazanoj šansi, nadam se da ću je opravdati", podvukao je Savo Radanović.

Tokom ove sezone Radanović nije bio u konkurenciji za prvi tim Crvene zvezde jer je konkurencija izuzetno jaka, ali je prvu priliku dobio u Grafičaru. Branio je na devet mečeva u Prvoj ligi Srbije, a propustio samo jednu utakmicu - zbog obaveza u reprezentaciji Srbije do 17 godina. U toj kategoriji nedavno je čuvao mrežu na prijateljskim utakmicama protiv Škotske, Italije i Portugala, kada su izabranici Igora Matića osvojili turnir.