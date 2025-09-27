logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kad primiš gol u 1. i posljednjem minutu drugo ne zaslužuješ": Rade Bogdanović rekao šta Zvezdi fali godinama

"Kad primiš gol u 1. i posljednjem minutu drugo ne zaslužuješ": Rade Bogdanović rekao šta Zvezdi fali godinama

0

Rade Bogdanović je analizirao nastup Crvene zvezde u Evropi ove sezone i istakao da timu nedostaje jedan kvalitetan štoper.

Rade Bogdanović o nastupu Zvezde u Evropi Izvor: MN Press/ TV Prva screenshot

Crvena zvezda se prvo nije plasirala u Ligu šampiona posle poraza od Pafosa u dvomeču,a zatim je na startu Lige Evrope remizirala sa Seltikom, a Rade Bogdanović smatra da je ovaj tim mogao bolje. Pogotovo protiv Pafosa. 

"Prvo moram da kažem šteta što nisu otišli u Ligu šampiona, imali su rivala po mjeri. Nisu po meni ušli jer ih je malo sreća izdala, ali moram da kažem da ih je i sreća malo izdala. Tim koji primi gol u prvom i posljednjem minutu najbitnije utakmice nije ni zaslužio da ide dalje. Dobro je za Zvezdu da je u Evropi", rekao je Rade Bogdanović gostujući u "Jutru" na "TV Prva".

Što se tiče remija sa Seltikom 1:1 smatra da je crveno-bijeli tim podbacio, ali da još ima šanse za prolaz dalje. Ipak sve ostale utakmice biće teže za dobiti. 

"Prvu utakmicu protiv Seltika su podbacili, ipak je Seltik jedna od slabijih ekipa u grupi. Morali su da dobiju, imali su i šanse, pogotovo u prvom poluvremenu. Bilo je zalaganja, bilo je grešaka u igri, pogotovo na početku drugog poluvremena. Vidite kako su primili gol, to je ono što pričam drugarima. Taj jedan centralni bek im fali već godinama. Biće za Zvezdu jako teško u narednim utakmicama, zavisi kako će da dižu formu. Sa 1:1 može da se živi, a to je malo jer je teško vaditi se sa Portom i u gostima. Hajde da gledamo poztiivno. Imaju solidan tim koji mora da raste", rekao je Rade Bogdanović gostujući na "TV Prva". 

Što se tiče Albanije - siguran je u pobjedu

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC/YouTube/Radio-televizija Vojvodine Emisije

"Imamo vrhunske golmane, vrhunskog napadača, kaskamo u sredini i uvijek ide peh Milenković neće moći da igra, jedan od najboljih srpskih fudbalera. Albanija je ključ, ona mora da se dobije i ja sam 95 odsto siguran da ćemo da dobijemo. Ja mislim da nema selekcije u Evropi sa boljim golmanima. I na posljednjoj utakmici uprkos 5:0 Petrović je imao vrhunske odbrane. Duca Vlahović je u golgeterskoj formi i mislim da utakmicu odlučuje individualni kvalitet nekog od naših igrača", rekao je Bogdanović u istoj emisiji o reprezentaciji Srbije. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

fudbal Rade Bogdanović FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC