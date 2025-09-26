I jedan bod "lansirao" Crvenu zvezdu: Ovo znači da će se igrati proljeće u Ligi Evrope

Specijalizovani profil koji se bavi analizom rezultata u fudbalu predviđa da će Crvena zvezda igrati proljeće u Ligi Evrope.

Crvena zvezda je remizirala na startu Lige Evrope protiv Seltika (1:1) u meču koji je mogao da ode na obje strane i tako se trenutno nalazi na 20. mjestu na tabeli ovog takmičenja. Međutim, to ne treba da je zabrinjava u ovom trenutku pošto su šanse da prođe u nastavak takmičenja i te kako velike.

Prema projekciji profila "Football Meets Data", koji je nedavno Zvezdu već proglasio i za šampiona Srbije poslije "vječitog" derbija, navijači mogu da budu mirni jer je izvjesno da će crveno-bijeli igrati proljeće u Evropi.

Na osnovu njihove projekcije, Crvena zvezda ima 60 odsto šansi da prođe u nastavak takmičenja tako što će završiti u 24 najbolje ekipe grupne faze Lige Evrope. Onih najboljih osam obezbijediće direktan plasman u osminu finala, a Zvezdi se tu daju ne tako velike šanse (sedam odsto), ali makar i dalje postoje.

Najveće šanse za prolazak imaju inače Aston vila (99,8 odsto) i Lion (99,5), a veće od 90 odsto daju se još Romi, Lilu, Portu, Notingem forestu, Štutgartu, Bolonji, Genku, Frajburgu i Betisu...

Dinamo Zagreb, koji je ostvario pobjedu nad Fenerbahčeom u prvom kolu, viđen je u nokaut fazi i za to se daje 71 odsto šansi.

Šta dalje za Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda se nadala cijelom plenu protiv Seltika, ali biće zadovoljna i sa jednim, dok joj sada slijedi možda i najteži meč u čitavom takmičenju. Zvezda će već sljedeće nedjelje, odnosno 2. oktobra, gostovati Portu na Dragau. Slavni klub je dobio sve utakmice od starta sezone pošto je prethodne noći pobijedio i Salcburg u nadoknadi vremena.

Pogledajte i detaljne kalkulacije o tome šta je Crvenoj zvezdi potrebno za prolazak dalje u Ligi Evrope.