Slavni engleski fudbaler pomišljao na samoubistvo zbog finala Lige šampiona

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Nakon promašenog penala u finalu Lige šampiona protiv Mančester junajteda, kapiten Čelsija Džon Teri pomislio i na samoubistvo.

dzon teri razmisljao o samoubistvu zbog finala lige sampiona Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Legendarni engleski defanzivac i dugogodišnji kapiten Čelsija Džon Teri priznao je da se nakon promašenog penala u finalu Lige šampiona 2008. godine nije osjećao dobro i da je razmišljao o samoubistvu u hotelskoj sobi. Zapravo, utučen zbog poraza svog tima, on je gledao kroz prozor hotelske sobe koja se nalazila na 25. spratu i razmišljao o svim opcijama...

Teri tvrdi da ga promašeni penal iz Moskve i dalje proganja, iako je njegov tim četiri godine kasnije osvojio Ligu šampiona. Nakon što ih je u Moskvi savladao Mančester junajted, bili su bolji od Bajerna u Minhenu i tako konačno dočekali trofej zbog kojeg je Roman Abramovič godinama ulagao u tim.

"Кad se osvrnem, volio bih da sam tada razgovarao sa nekim, jer se sjećam da smo se poslije utakmice svi vratili u hotel. Ja sam bio na 25. spratu u Moskvi i samo sam gledao kroz prozor i govorio: 'Zašto? Zašto?' Ne kažem da bih skočio, da sam imao tu priliku, ali znate da vam stvari prolaze kroz glavu u tom trenutku", rekao je Teri u podkastu kod Risa Minija i dodao: "Onda su došli momci i zajedno smo se spustili stepenicama. To su ti trenuci kada imate 'Šta ako?'. Jednostavno nikad ne znate, zar ne?".

Tokom 90 minuta fudbala u Moskvi bilo je 1:1 jer su golove postizali Kristijano Ronaldo za jednu i Frenk Lampard za drugu ekipu, a isto odstojanje bilo je i nakon produžetaka. Pristupilo se izvođenju penala, gdje je više umješnosti imala ekipa Mančester junajteda. Redom su pogađali Tevez, Kerik, Hargrivs, Nani, Anderson i Gigs, uz promašaj Kristijana Ronalda u trećoj seriji. nakon pogodaka Balaka, Beletija, Lamparda i Kola, Džon Teri je promašio za titulu, a nakon pogotka Kalua za poraz u finalu promašio je Nikola Anjelka. 

"U to vrijeme, tri ili četiri dana kasnije, otišli ​​smo da igramo za reprezentaciju Engleske, a tamo smo sjedili za istim stolom sa igračima Mančester junajteda, što je svakako bila najgora stvar ikada! Ali onda smo igrali protiv Amerike na Vembliju i na kraju sam postigao gol, postigao sam gol glavom van šesnaesterca, i odmah nakon toga sam pomislio: 'Zašto nisam mogao jednostavno da zamijenim taj trenutak za to?'. Čak i danas, to mi se vraća u glavu. Svakako je omekšalo tokom godina, ali mislim da kada igrate i izbacujete utakmicu za utakmicom, sezonu za sezonom, malo to podijelite i stavite u drugi plan. Ali sada kada sam u penziji, nemam taj fokus na igranje svake nedjelje ili igranje pred navijačima i to uzbuđenje, to me zaista pogađa. Još uvijek se budim usred noći i kažem, oh da, desilo se, i ne mislim da ću ikada otići", rekao je Džon Teri.

Kao kapiten Čelsija, Džon Teri je osjećao ogromnu odgovornost. Navijačima se obratio saopštenjem koje je objavljeno na zvaničnom sajtu, a narednih dana je veoma kratko spavao i promašeni penal ga je progonio u snovima. Ipak, sve se riješilo nekoliko godina kasnije. Iako nije igrao finale, Džon Teri je bio kapiten ekipe koja je u London donijela prvu evropsku titulu.

Čelsi je do prve titule stigao 2012. godine u Minhenu pobjedom nad Bajernom, iako je taj meč igrao veoma oslabljen zbog suspenzija koje su njegovi igrači Džon Teri, Branislav ivanović, Ramires i Rul Meireleš zaradili u polufinalu. Ipak, "Plavci" su pobijedili (1:1, penalima 4:3), a zatim je klub osvojio Ligu šampiona i 2021. godine, golom Kaija Haverca protiv Mančester sitija.

Bonus video:

Pogledajte

00:46
Tuča Notingem Forest - Čelsi
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)

Tagovi

Džon Teri Čelsi Liga šampiona Mančester junajted

