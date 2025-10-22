Vladan Milojević poveo 23 fudbalera Crvene zvezde u Bragu

Crvena zvezda sa 23 fudbalera poletela za Bragu gde je u četvrtak čeka meč Lige Evrope.
Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 gostuje Bragi u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a ekipa je jutros otputovala za Portugal gdje će imati drugo uzastopno gostovanje. Prije tri nedjelje protiv Porta, Zvezda je pružila sjajan otpor i tek u finišu je ipak ostala bez bodova (2:1) za Porto, a sada se protiv Brage nada makar dijelu plijena.
Vladan Milojević je na put poveo 23 fudbalera, a dobra vijest je da se za Evropu vraća Rade Krunić, dok Aleksandar Katai još nije spreman, kao ni Omri Glazer.
- Golman: Mateus, Ivan Guteša, Vuk Draškić.
- Odbrana: Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Freklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić.
- Vezni red: Mahmudu Bađo, Tomas Hendel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Luka Zarić, Piter Olajinka.
- Napad: Bruno Duarte, Marko Arnautović.
Podsjetimo, Crvena zvezda je do sada osvojila jedan bod u grupnoj fazi Lige Evrope.
