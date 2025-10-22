logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vladan Milojević poveo 23 fudbalera Crvene zvezde u Bragu

Vladan Milojević poveo 23 fudbalera Crvene zvezde u Bragu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda sa 23 fudbalera poletela za Bragu gde je u četvrtak čeka meč Lige Evrope.

Spisak igrača Fk Crvena zvezda za meč protiv Brage Izvor: Rita Franca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 gostuje Bragi u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a ekipa je jutros otputovala za Portugal gdje će imati drugo uzastopno gostovanje. Prije tri nedjelje protiv Porta, Zvezda je pružila sjajan otpor i tek u finišu je ipak ostala bez bodova (2:1) za Porto, a sada se protiv Brage nada makar dijelu plijena.

Vladan Milojević je na put poveo 23 fudbalera, a dobra vijest je da se za Evropu vraća Rade Krunić, dok Aleksandar Katai još nije spreman, kao ni Omri Glazer.

  • Golman: Mateus, Ivan Guteša, Vuk Draškić.
  • Odbrana: Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Freklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić.
  • Vezni red: Mahmudu Bađo, Tomas Hendel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Luka Zarić, Piter Olajinka.
  • Napad: Bruno Duarte, Marko Arnautović.

Podsjetimo, Crvena zvezda je do sada osvojila jedan bod u grupnoj fazi Lige Evrope.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:29
Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Braga Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC