Vladan Milojević poveo 23 fudbalera Crvene zvezde u Bragu

Crvena zvezda sa 23 fudbalera poletela za Bragu gde je u četvrtak čeka meč Lige Evrope.

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 gostuje Bragi u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a ekipa je jutros otputovala za Portugal gdje će imati drugo uzastopno gostovanje. Prije tri nedjelje protiv Porta, Zvezda je pružila sjajan otpor i tek u finišu je ipak ostala bez bodova (2:1) za Porto, a sada se protiv Brage nada makar dijelu plijena.

Vladan Milojević je na put poveo 23 fudbalera, a dobra vijest je da se za Evropu vraća Rade Krunić, dok Aleksandar Katai još nije spreman, kao ni Omri Glazer.

Podsjetimo, Crvena zvezda je do sada osvojila jedan bod u grupnoj fazi Lige Evrope.

