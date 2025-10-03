Ovo sve manje liči na Vladana Milojevića: Zvezda izgubila kao Barselona i smije se od muke

Nije nas navikla Crvena zvezda na ovakvo izdanje na gostovanju Portu počevši od fudbala koji je igrala preko odluka trenera Vladana Milojevića na terenu sve do gola koji je primila u 90. minutu. Izgubila je kao Barselona protiv PSŽ-a i zato se smije od muke.

Izvor: Rita Franca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Igra se 90. minut. Pri rezultatu 1:1, ekipa koja se brani diže zadnju liniju na skoro 45 metara od svog gola i ostavlja veliku rupu na svojoj lijevoj strani. Lopta stiže do hitrog igrača koji u nekoliko koraka pravi razliku, a onda zatim šalje loptu saigraču u sredini koji bez ometanja daje gol za pobjedu. Trener poraženog tima se hvata za glavu".

Na ovaj način, bez ikakvih promena, mogu da se opišu golovi koje smo vidjeli na utakmicama Barselona - PSŽ u srijedu u Ligi šampiona, ali i 24 sata kasnije na Porto - Crvena zvezda u Ligi Evrope.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

I dok je Barselona "ispustila" pobedu prije svega zbog vrhunske igre veznog reda Pari Sen Žermena, koji je odolio presingu i sam stvorio šansu Gonzalu Ramošu za preokret, Crvena zvezda je dopustila da joj se Rodrigo Mora ušeta u gol zbog toga što su neki igrači odustali od istog tog presinga.

Napravljen je niz propusta kod gola kojim je Porto došao do gola, međutim najveća krivica ipak mora da bude na Piteru Olajinki koji se predao kada je izgubio loptu blizu protivničkog gola. Kao da mu je "duša u nosu", a na terenu nije bio ni deset minuta, digao je ruke i dopustio da Porto razvije kontru za pamćenje. Uslijedio je niz propusta (Hendel, Seol, Učena, Veljković, Elšnik...), ali sve je to bila posljedica improzivacije i pomjeranja zbog greške koju niko nije očekivao i koja je Zvezdu koštala makar boda na najtežem gostovanju ove sezone u Ligi Evrope.

Boljeće to i te kako, manje zbog boda, daleko više zbog utiska koji je Zvezda ostavila protiv Porta jer je meč na "Dragau" zaista bio poslastica za sve fudbalske "zavisnike". Trčalo se kao da je Liga šampiona, igralo otvoreno, vidjeli smo pregršt fudbalskih poteza i nadigravanje dvojice trenera.

Izvor: Rita Franca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bio je niz grešaka, sve je to bila posljedica prethodnih dešavanja. U dvije-tri situacije smo ispali iz duela. Možda je Seol mogao da ostane na poziciji, da je ne napušta... To se dešava!", rekao je Vladan Milojević koji jeste bio malo razočaran, ali nije mogao da bude ljut na svoje fudbalere jer su odigrali utakmicu kakvu im je "nacrtao", a koja je drastično odudarala od stila fudbala na koji nas je navikao tokom ovih godina.

Nevjerovatno zvuči da je Zvezda pri 1:1 protiv Porta jurišala po drugi gol, imala zaista velike šanse preko Arnautovića, Milsona i Duartea, nijednog trenutka ne pokazujući da joj je bod dovoljan. Obično, Milojević bi rano počeo da zatvara utakmicu, ali je sve do 81. minuta napravio samo jednu izmjenu, a do kraja nije odustajao od ideje s kojom je došao u Portugal.

Izvor: Rita Franca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bila je ovo sve samo ne "milojevićevska" utakmica Crvene zvezde u Evropi, počevši od Vasilija Kostova u startnoj postavi (koji je dao fantastičan gol i kupio je sebi mjesto ubuduće), pa sve do posjeda lopte od 46 odsto - i to protiv Fariolijevog tima.

Kada se igra takav fudbal, onda dolaze i stvari na koje nismo navikli, a to su i porazi koji ne liče na Vladana Milojevića. Već treći put ove sezone Crvena zvezda prima gol u 90. minutu u Evropi, a dok onaj protiv Leha u Beogradu nije zabolio - i te kako "žuljaju" oni protiv Pafosa i Porta. I nisu samo oni problem, Zvezda ima i tri napravljena penala, dva crvena kartona i gol primljen u prvom minutu.

Sve to je posljedica individualnih grešaka i "iskakanja" iz sistema, ali i dekoncentracije u ključnim trenucima. Uz nedovoljan intenzitet trčanja i presinga pojedinih igrača (Olajinka, Ivanić, Katai, Milson...) sve to dovodi do toga da Zvezda s razlogom ne igra u Ligi šampiona. Ali, to ne znači da neće.