"Vasa odigrao ključnu ulogu, jedan je od najtalentovanijih u Srbiji": Milojević o Zvezdinom dragulju Kostovu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vasilije Kostov dao je lijep gol protiv Porta i imao veliku ulogu u igri čitavog tima. To što nije bilo dovoljno da se izbjegne dramatičan poraz ne umanjuje njegov doprinos, koji je poslije meča istakao i Vladan Milojević.

Vladan Milojević o Vasiliju Kostovu Izvor: MN PRESS

Poslije poraza Zvezde od Porta, primljenim golom u 89. minutu, trener crveno-bijelih Vladan Milojević naglasio je previše promašaja kao ključan razlog neuspjeha na stadionu Dragao.

"Individualno poslije utakmice ne bih htio da pričam o igračima, a što se tiče koncentracije, fudbal se igra 90 i kusur minuta. Greške su dio igre. Penal smo mogli da izbjegnemo i mislim da nije trebalo da ga bude. Imali smo dva zicera i mogli bismo da kažemo da je i tad bio pad koncentracije ekipe Porta. Morali smo da damo gol, međutim - loša postavka kod primljenog gola, pad koncentracije, dolazak do umora... Šta bi bilo kad bi bilo, iluzorno je o tome pričati".

Zašto je Zvezda u završnici meča primila gol iz kontranapada pri pozitivnom rezultatu?

"Primili smo gol iz kontre zbog niza stvari koje su se događale prethodno. Ispali smo iz duela u par situacija, nisam ih opet ni vidio. Seol možda nije trebalo da napušta svoju poziciju, ali desilo se svakako to što se desilo", nije htio da traži krivce i upire prstom.

Kakva je bila situacija sa igračima u svlačionici poslije meča? Nakon dva kola Lige Evrope imaju jedan bod.

"Nije im bilo svejedno. I pred meč se vidjelo da smo žarko željeli da napravimo rezultat. Jednostavno, kada primite gol pri kraju, a imali ste i vi šanse, onda možete samo da čestitate igračima. Ispoštovali smo sve što smo radili u pripremi za ono kako tim gospodina Fariolija igra"

"Vasa odigrao ključnu ulogu protiv Porta"

Na tom mjestu je Milojević naglasio učinak mladog veziste Vasilija Kostova, koji je sa 17 godina na velikoj sceni bio starter i dao atraktivan gol za 1:1.

"Nadovezaću se na to i reći da je Vasa odigrao ključnu ulogu u našoj pripremi da neutrališemo tu igru 'na trećeg' i dubinske pasove. Sa druge strane, Vasa je dijete koje je apsolutno ovo zaslužilo i mislim da ga je Bog nagradio jer daje sve od sebe, jako je inteligentan fudbalski. I protiv Partizana je odigrao odlično, da ne pominjem protiv Radničkog. Jedan je od najvećih talenata u posljednje vrijeme u srpskom fudbalu. Na njemu je da ćuti, radi, bude vrijedan, a na nama je da ga bodrimo i on će to da opravda, u to nemam nikakvu dilemu", rekao je Milojević.

Bonus video: Gol Vasilija Kostova protiv Portoa

Pogledajte

00:25
Vasilije Kostov gol Portou
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

