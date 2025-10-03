"Ne mogu da vjerujem, baš smo zeznuli": Zvezdin kapiten ostao bez teksta zbog poraza

Lider Crvene zvezde jedva dolazio do riječi poslije poraza od Porta u Ligi Evrope.

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić nije mogao da dođe sebi poslije poraza od Portoa primljenim golom u 89. minutu.

"Ne mogu da vjerujem. Imali smo na 1:1 priliku na 2:1 i primili smo gol. Potrčali smo napred da ga damo, razočaran sam. Teško mi je što smo izgubili, imali smo dobar rezultat u 90. minutu krenuli smo naivno da damo gol, ali moram da se ponovim, imali smo dobru šansu, baš šteta".

Sve je sjetilo na meč protiv Milana na San Siru prošle godine, kada je primila gol za 1:2 u 87. minutu.

"Odmah smo spomenuli tu utakmicu, moramo da naučimo da zatvorimo ove mečeve, da odnesemo svaki bod, jer je svaki važan. Baš smo zeznuli na kraju", dodao je Mirko Ivanić.

Zvezda će u narednom, 3. kolu Lige Evrope ponovo igrati u Portugalu, protiv Brage 23. oktobra.

