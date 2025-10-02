logo
"Ovdje moraš da daš gol": Vladan Milojević žali zbog Zvezdinih šansi u Portu

"Ovdje moraš da daš gol": Vladan Milojević žali zbog Zvezdinih šansi u Portu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde žali zbog ispuštenih šansi protiv Porta.

zvezda izgubila od porta izjava vladana milojevica Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević oglasio se poslije šok-poraza od Porta u Ligi Evrope, primljenim golom u 89. minutu. Sve je podsjetilo na Milan iz prošle sezone i na poraz 1:2 primljenim golom u 87. minutu.

"Ne možemo da gledamo samo posljednji momenat. Sveukupno mislim da smo odigrali prevashodno taktički dobro. Čestitao bih igračima na fenomenalnom planu igre, koji su uradili jako dobro. Ima individualnih grešaka kao kod penala. Mislim da smo Porto sveli na jedan ili nijedan u prvom poluvremenu. Vidjeli ste da je to jako dobra ekipa sa svojim sistemom. Međutim, kada imate rezultat, mislim da smo imali dvije situacije kod rezultata 1:1 i volio bih da vidim da smo mi dali drugi gol. Tako je u fudbalu - pad koncentracije, pogriješili smo, ostavili smo igrača na puštanje pozicije gdje je trebalo sasvim drugi igrač da izađe, branjenje kontranapada i surovo smo kažnjeni. Sve u svemu sam zadovoljan, ali morate da date gol. Ovde nećete imati mnogo šansi, pogotovo ne protiv Porta, ona će se sigurno boriti za završnicu i osvajanje Lige Evrope"

Da li je taktički bila najzahtjevnija?

"Svaka je utakmica drugačija, njihov trener Farioli ima specifičan način ulaska u igru iz srednje zone, napadanja dubine, sve su to stvari na koje morate da se adaptirate, pogotovo na ovom nivou. Nije slučajno da se Porto nalazi na ovoj poziciji. Ako me pitate da li je najzahtjevniji, svakako da. Treba da naučimo. Važno je da će nam se vratiti igrači poslije reprezentativne pauze i da Boga molim da reprezentativci budu spremni da idemo Bragi. Imamo na početku možda dva najteža protivnika na strani"

"Vasa? Bog će vas nagraditi ako radite"

Komentarisao je i nastup Vasilija Kostova, 17-godišnjaka kome je dao šansu da igra od početka, a on mu je za to uzvratio svojim prvim evropskim golom.

"Gledajte, Vasa je dijete koje je jako stabilno. Izuzetno je zrelo fudbalski za svoje godine. To je dijete koje je čak u prvom poluvremenu u veznom redu dosta toga zavisilo od njega. Bog će vas uvijek nagraditi ako ste vrijedni i radite, a Vasa je takvo dijete, treba da ostane miran i da radi, to je sigurno jedan od najvećih talenata u posljednje vrijeme ne samo u Crvenoj zvezdi, već i u srpskom fudbalu. Volio bih da se razvija na pravi način, a mi ćemo da učinimo sve da mu pomognemo na tom putu"

(MONDO)

