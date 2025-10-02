Delije se okupljaju u Portu: Sprema se korteo do stadiona "Dragao"

Istorijski prvi duel Crvene zvezde i Porta biće uz podršku gostujućih navijača. Delije su u Portu i napraviće korteo do stadiona "Dragao".

Izvor: Fotosr52/Shutterstock

Crvena zvezda večeras od 21 čas gostuje Portu u okviru 2. kola grupne faze Lige Evrope, a srpski šampion imaće solidnu podršku najvatrenijih pristalica.

Delije su najavile da će se tri i po sata prije početka utakmice, dakle od 16.30 po lokalnom vremenu, okupiti na jednoj od kultnih lokacija u ovom prelijepom gradu. Skup će početi kraj reke Duro, nedaleko od mosta Luis Prvi, odakle će krenuti u "korteu" sve do stadiona "Dragao".

02.10.2025, Porto - Crvena Zvezda, Delije in Porto, night before match, click here for video:https://t.co/LCVxRQvKpB



https://t.co/FXnrFRpzhvpic.twitter.com/f4WnOuJtZV — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 2, 2025



Već sada ima dosta navijača Crvene zvezde po gradu, uglavnom su viđeni na gradskim trgovima, a očekuje se da će ih biti više od hiljadu na ovom gostovanju.

Pogledajte i snimak Delija sa ulica Porta dan uoči utakmice u Ligi Evrope:

All in one place. Tap to download.

