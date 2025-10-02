logo
Delije se okupljaju u Portu: Sprema se korteo do stadiona "Dragao"

Delije se okupljaju u Portu: Sprema se korteo do stadiona "Dragao"

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Istorijski prvi duel Crvene zvezde i Porta biće uz podršku gostujućih navijača. Delije su u Portu i napraviće korteo do stadiona "Dragao".

Delije u Portu pred utakmicu Lige Evrope Izvor: Fotosr52/Shutterstock

Crvena zvezda večeras od 21 čas gostuje Portu u okviru 2. kola grupne faze Lige Evrope, a srpski šampion imaće solidnu podršku najvatrenijih pristalica.

Delije su najavile da će se tri i po sata prije početka utakmice, dakle od 16.30 po lokalnom vremenu, okupiti na jednoj od kultnih lokacija u ovom prelijepom gradu. Skup će početi kraj reke Duro, nedaleko od mosta Luis Prvi, odakle će krenuti u "korteu" sve do stadiona "Dragao".


Već sada ima dosta navijača Crvene zvezde po gradu, uglavnom su viđeni na gradskim trgovima, a očekuje se da će ih biti više od hiljadu na ovom gostovanju.

Pogledajte i snimak Delija sa ulica Porta dan uoči utakmice u Ligi Evrope:



